Mamak Semt Pazar Yerinde İftar Coşkusu!

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye Ramazan’da düzenlenen iftar ve sahur programlarından dolayı teşekkür etti , “Bizleri bu iftar sofrasında buluşturan Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Belediyecilik gönül ve aşk işidir. Biz de üç yıldır bu aşkla gece gündüz çalışıyoruz, her zaman milletimizle birlikteyiz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iftar sonrası Mamaklılarla yakından ilgilendi. Başkan Murat Köse’ye çocukların ilgisi büyüktü. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile resim çekilmek isteyen çocuklar adeta birbirleriyle yarıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.