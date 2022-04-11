11 Nis 2022 - 12:30- Belediyeler G: 11 Nis 2022 - 12:31

Mamak Semt Pazar Yerinde İftar Coşkusu!

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Mamak’ta her mahallede iftar coşkusu yaşanıyor. Mamak Belediyesi iftar etkinlikleri ile Mamaklıları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Şahap Gürler Semt Pazar’ında yüzlerce kişi aynı masada iftar sevincini yaşadı. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamaklılarla birlikte oruç açtı.
Mamak Semt Pazar Yerinde İftar Coşkusu! mask
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Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye Ramazan’da düzenlenen iftar ve sahur programlarından dolayı teşekkür etti , “Bizleri bu iftar sofrasında buluşturan Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Belediyecilik gönül ve aşk işidir. Biz de üç yıldır bu aşkla gece gündüz çalışıyoruz, her zaman milletimizle birlikteyiz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum” diye konuştu. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iftar sonrası Mamaklılarla yakından ilgilendi. Başkan Murat Köse’ye çocukların ilgisi büyüktü. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile resim çekilmek isteyen çocuklar adeta birbirleriyle yarıştı.

 

11 Nis 2022 - 12:30 - Belediyeler

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