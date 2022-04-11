Polislere Karanfil Verip, Günlerini Kutladı!

Başkan Oğuz’dan 10 Nisan’da anlamlı ziyaret. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 10 Nisan Polis Teşkilatı’nın Kuruluşu ve Polis Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Oğuz, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Oğuz ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü’ye çiçek takdim etti. Oğuz daha sonra, ilçe emniyet müdürlüğünde görevleri başındaki polislere karanfil verdi. Oğuz, günlerini kutladığı polislere, hizmetlerinden dolayı tüm ilçe halkı adına kendilerine teşekkür etti.

“Huzur ve güvenliğimiz onlara emanet”

Başkan Oğuz, 177 yıllık köklü bir maziye sahip olan Türk Polisi'nin, ülkemizde asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakârca faaliyet gösterdiğini kaydetti. Oğuz, “Kahramankazan’ın bir huzur kenti olmasında emniyet personelinin katkısı büyüktür.

Vatandaş ile devlet arasında köprü kuran, milletimizin huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için özverili bir şekilde gece gündüz çalışan Türk polisi, görevlerini gelecekte de başarılı bir şekilde sürdürecektir. Türk Milleti'nin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm emniyet teşkilatı mensuplarının, polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.