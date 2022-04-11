11 Nis 2022 - 13:11- Yaşam G: 11 Nis 2022 - 13:12

AKUT’un, Animasyon Filmine Ünlü İsimlerden Destek !

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AKUT’un, ödüllü yönetmen Gökalp Gönen’e hazırlattığı, çocuklara yönelik “Güven Ailesi ile Görevimiz Deprem” isimli 15 dakikalık animasyon filminin etkileri ve yayılması devam ediyor.
AKUT’un, Animasyon Filmine Ünlü İsimlerden Destek ! mask
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Yayınlandığı günden bu yana aralarında Pelin Akil, Rachel Araz, Doğa Rutkay, Yiğit Poyraz, Onur Dikmen, Yıldıray Şahinler, Ersin Karabulut’un da bulunduğu önemli isimler, animasyon filmini sosyal medya hesaplarında paylaşarak, çok daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladılar. Filmi, özellikle Deprem Haftası boyunca okullarda on binlerce öğrenci izledi.

İSTANBUL (İGFA)- Kurulduğu 1996 yılından bu yana, BM ve AB’nin arama kurtarma yapılanması içinde en önemli ekiplerinden birisi haline gelen, ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, arama kurtarma kapasitesiyle tüm dünyanın gözdesi olma başarısının yanı sıra; farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim gibi alanlarda da sorumluluk almaya devam ediyor.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ve AKUT Enstitüsü’nün, animasyon sanatçısı-yönetmen Gökalp Gönen’e hazırlattığı ve AKUT’un YouTube hesabından yayınlanan çocukların deprem bilincine erken yaşta ulaşmasını hedefleyen “Güven Ailesi ile Görevimiz Deprem” isimli 15 dakikalık animasyon filmine, ünlü isimler ve özellikle çocuklar ve anneler tarafından takip edilen ınfluncerlardan büyük destek geldi. Eğlenceli diyaloglara da yer verilen bu çalışma; yetişkinlerin, çocukları ile birlikte izleyebileceği en yararlı ve keyifli deprem bilinçlendirme videosu olarak karşımıza çıkıyor.

Yayınlandığı günden bu yana aralarında Pelin Akil, Rachel Araz, Doğa Rutkay, Yiğit Poyraz, Onur Dikmen, Yıldıray Şahinler, Ersin Karabulut’un da bulunduğu önemli isimler, animasyon filmini sosyal medya hesaplarında paylaşarak, çok daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladılar.
Özellikle Deprem Haftası boyunca okullarda on binlerce öğrencinin izlediği filmde, deprem ile ilgili hiçbir detayın unutulmamış olmasıyla dikkat çekti.

11 Nis 2022 - 13:11 - Yaşam

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