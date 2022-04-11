AKUT’un, Animasyon Filmine Ünlü İsimlerden Destek !

Yayınlandığı günden bu yana aralarında Pelin Akil, Rachel Araz, Doğa Rutkay, Yiğit Poyraz, Onur Dikmen, Yıldıray Şahinler, Ersin Karabulut’un da bulunduğu önemli isimler, animasyon filmini sosyal medya hesaplarında paylaşarak, çok daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladılar. Filmi, özellikle Deprem Haftası boyunca okullarda on binlerce öğrenci izledi.
İSTANBUL (İGFA)- Kurulduğu 1996 yılından bu yana, BM ve AB’nin arama kurtarma yapılanması içinde en önemli ekiplerinden birisi haline gelen, ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, arama kurtarma kapasitesiyle tüm dünyanın gözdesi olma başarısının yanı sıra; farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim gibi alanlarda da sorumluluk almaya devam ediyor.
AKUT Arama Kurtarma Derneği ve AKUT Enstitüsü’nün, animasyon sanatçısı-yönetmen Gökalp Gönen’e hazırlattığı ve AKUT’un YouTube hesabından yayınlanan çocukların deprem bilincine erken yaşta ulaşmasını hedefleyen “Güven Ailesi ile Görevimiz Deprem” isimli 15 dakikalık animasyon filmine, ünlü isimler ve özellikle çocuklar ve anneler tarafından takip edilen ınfluncerlardan büyük destek geldi. Eğlenceli diyaloglara da yer verilen bu çalışma; yetişkinlerin, çocukları ile birlikte izleyebileceği en yararlı ve keyifli deprem bilinçlendirme videosu olarak karşımıza çıkıyor.
Yayınlandığı günden bu yana aralarında Pelin Akil, Rachel Araz, Doğa Rutkay, Yiğit Poyraz, Onur Dikmen, Yıldıray Şahinler, Ersin Karabulut’un da bulunduğu önemli isimler, animasyon filmini sosyal medya hesaplarında paylaşarak, çok daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladılar.
Özellikle Deprem Haftası boyunca okullarda on binlerce öğrencinin izlediği filmde, deprem ile ilgili hiçbir detayın unutulmamış olmasıyla dikkat çekti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.