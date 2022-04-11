11 Nis 2022 - 13:39- Belediyeler G: 11 Nis 2022 - 13:40

Türk İslam Sanatları Etimesgut'ta Yaşatılıyor...

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Türk İslam sanatları, etiSEM Türk İslam Sanatları Merkezi'nde yaşatılıyor. Emek ve sabır isteyen sanatlar ustaların elinden yeni nesillere aktarılıyor. Merkezde geçmişten geleceğe kültür köprüsü kuruluyor.

Türk İslam Sanatları Etimesgut'ta Yaşatılıyor... mask
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, etiSEM bünyesinde çalışmalarını sürdüren merkezin Türk İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Kursiyerler hem sanatları yaşatıyor hem de kendilerini geliştiriyor, yeni hobiler ediniyor.

YOĞUN TALEP VAR

Eryaman 3. Etap Tunahan Mahallesi’nde hizmet veren Türk İslam Sanatları Eğitim Merkezi’nde, Ebru, Filografi Tekniği, Keçe, Lefkara, Hüsh-i Hat, Kat’ı, Minyatür, Tezhip, Çini, Dekoratif Ahşap Süsleme kursları düzenleniyor. Etimesgut Belediyesi, kurslar için merkezde özel atölyeler ve donanım oluşturdu.

11 Nis 2022 - 13:39 - Belediyeler

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