Türk İslam Sanatları Etimesgut'ta Yaşatılıyor...

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, etiSEM bünyesinde çalışmalarını sürdüren merkezin Türk İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Kursiyerler hem sanatları yaşatıyor hem de kendilerini geliştiriyor, yeni hobiler ediniyor.

YOĞUN TALEP VAR

Eryaman 3. Etap Tunahan Mahallesi’nde hizmet veren Türk İslam Sanatları Eğitim Merkezi’nde, Ebru, Filografi Tekniği, Keçe, Lefkara, Hüsh-i Hat, Kat’ı, Minyatür, Tezhip, Çini, Dekoratif Ahşap Süsleme kursları düzenleniyor. Etimesgut Belediyesi, kurslar için merkezde özel atölyeler ve donanım oluşturdu.