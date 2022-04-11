Türk İslam Sanatları Etimesgut'ta Yaşatılıyor...

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, etiSEM bünyesinde çalışmalarını sürdüren merkezin Türk İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Kursiyerler hem sanatları yaşatıyor hem de kendilerini geliştiriyor, yeni hobiler ediniyor.
YOĞUN TALEP VAR
Eryaman 3. Etap Tunahan Mahallesi’nde hizmet veren Türk İslam Sanatları Eğitim Merkezi’nde, Ebru, Filografi Tekniği, Keçe, Lefkara, Hüsh-i Hat, Kat’ı, Minyatür, Tezhip, Çini, Dekoratif Ahşap Süsleme kursları düzenleniyor. Etimesgut Belediyesi, kurslar için merkezde özel atölyeler ve donanım oluşturdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.