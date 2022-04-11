11 Nis 2022 - 14:04- Gündem G: 11 Nis 2022 - 14:06

Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Umre Müjdesi! Önümüzdeki Haftadan İtibaren...!

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac Bakanı'ndan gelen mesajı paylaşarak, Türkiye'den de artık Umreci kabul edeceklerini belirtti. Erbaş, "Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlarımız hazırlıklarını yapsınlar" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Umre Müjdesi! Önümüzdeki Haftadan İtibaren...! mask
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BURSA (İGFA) - Ülke TV ekranlarında canlı yayınlanan Erkan Aydın ile Bursa'dan İftar programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, COVID-19 nedeniyle iki yıldır yapılamayan umre ziyaretleri ile ilgili müjdeli haberi verdi.

“KURASI ÇEKİLMİŞ HACI ADAYLARIMIZ SIRASIYLA HACCA GİDECEKLER”

Prof. Dr. Erbaş, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette hac farizasının yapılmasına yönelik temaslarda bulunduğunu ve 20 gün önce iyi izlenimlenlerle döndüğünü belirterek "Elhamdulillah dün itibarı ile 2022 yılında Suudi Arabistan Hac Bakanlığı 1 milyon hacı adayını kabul edeceklerini ilan ettiler. Salgın öncesi dönemde de en son olarak 1 milyon 900 bin civarında hacı adayı kabul ediyorlardı. Bununla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ülkelere salgın öncesi dönemde ülke nüfusuna göre binde bir kota veriliyordu. Biz 2020 yılı haccı için 84 bin hacı adayamızın kurasını çekmiştik. Kurası çekilmiş hacılarımız sırası ile bu haktan istifade edecekler." dedi.

UMRE'YE GİTMEK İSTEYENLER HAZIRLIKLARINI YAPSIN

Prof Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gece de sahurda Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek Türkiye'deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi nedeniyle Türkiye'den artık umreci kabul edecekler.
Bu yol da açıldı. Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre Kurulu'muzda gerekli çalışmalara başlayacağız" dedi.

11 Nis 2022 - 14:04 - Gündem

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