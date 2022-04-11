Mansur Yavaş: "Açıklamalar benim rızam ve bilgim dışında"

ANKARA (İGFA) -İYİ Parti Genel Merkezi'nde, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Yavaş'ın son günlerde adının Cumhurbaşkanı adaylığında geçmesi nedeniyle dikkat çekti.

Toplantının ardından Akşener ve Yavaş, ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, Mansur Yavaş ve ekibine ziyareti için teşekkür ederek, "Mayıs başında '3 yılda ne yaptık ne ettik, hangi hizmetleri, nasıl yaptık' deyip, hesap verme adına bir çalışma planlamış. Beni ve partimizdeki arkadaşlarımızı davet etmek üzere bizi ziyaret etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yavaş da 8 Nisan 2019'da görevi devraldığını hatırlatarak, "8 Nisan 2022'ye geldik. Önümüzde 2 yıl daha var; ama biz alışkanlık yaptırıp, yaptıklarımızın, yapamadıklarımızın ne olduğunu anlatıp bir de bu 3 yılın hesabını vermek istiyoruz. Seçilmemizde katkıları olan Millet İttifakı’nın genel başkanlarını hepsini davet edip, o gün sizlerin de huzurunda Ankara’da 3 yılda zihniyet olarak neler değişti, neler yapıldı, neler yapılmadı engellemeler oldu mu, olduysa hangi konularda oldu ve bundan sonraki 2 yıllık süreçte neler yaparak tamamlayacağımız konusunda güzel bir açıklama yapacağız. Ankara halkının da bunları duyup, varsa beklentileri mutlaka onlar bize ‘şunları da yetiştirin’ diyeceklerdir" diye konuştu.

https://youtu.be/8RtFekLmDLg

"AÇIKLAMALAR BENİM RIZAM DIŞINDA"

Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kendisini Cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı; ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, ne onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce 'bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz, seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız' diye söz vermiştim. Bu tavrımı aynen devam ettiriyorum. Böyle bazen böyle siyasi muarızların bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz; ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızam dışında, bilgim dışında; ben de görevimin başındayım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Akşener ziyareti sonrası CHP Genel Merkezine gelerek parti lideri Kemal KıIıçdaroğlu ile görüştü.