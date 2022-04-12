12 Nis 2022 - 00:34- Spor G: 12 Nis 2022 - 00:35

Milliler 10 madalya ile Almanya'dan döndü!

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Almanya Berlin kentinde düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi Yarışması'na katılan milliler 10 madalyayla döndü.
Milliler 10 madalya ile Almanya'dan döndü! mask
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ALMANYA (İGFA) - Almanya Berlin kentinde düzenlenen 36. Internationale Deutsche Meisterschaften Para Swimming (IDM) Dünya Yüzme Serisi Yarışması, 46 Ülkeden bedensel engelli, görme engelli ve özel 421 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Turnuvaya Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde katılım gösteren millilerimiz toplam 10 madalya kazanarak başarılı bir yarışmayı geride bıraktı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde katılım gösterdiğimiz yarışlarda ülkemizi görme engelliler kategorisinde Cemre Ateş, Elfin Pehlivan, Ceren Yargezen, Mustafa Aslan, Yaman Rüzgar Kızılet, Enes Faik Kulaksız teknik kurul başkanımız Mehmet Ali Albas, milli takımlar antrenörlerimiz Okan Terkin ve Gülşah Tekin temsil etti.

Müsabakada elde edilen başarılar şöyle:

Görme Engelliler Gençler kategorisinde Milli sporcu Yaman Rüzgâr Kızılet; 100 metre Kelebek disiplinde 1., 100 metre Serbest disiplininde 3., 50 metre Sırtüstü disiplininde 2., 50 metre Serbest disiplininde 2., 100 metre Sırtüstü disiplininde 2. olarak toplamda 5 madalya kazandı.

Görme Engelliler S12 kategorisinde Milli sporcu Enes Faik Kulaksız; 400 Metre Serbest disiplininde 3. olarak bronz madalya kazandı.

Görme Engelliler S12 kategorisinde Milli sporcu Mustafa Aslan; 50 metre Sırtüstü disiplininde 2., 50 metre Serbest disiplininde 3., 400 metre Serbest kategorisinde 2. olarak gümüş madalya kazandı.

Görme Engelliler S11 kategorisinde Milli sporcu Cemre Ateş; 100 metre Sırtüstü disiplininde 2️.olarak gümüş madalya kazandı.

Milli sporcularımız Elfin Pehlivan ve Ceren Yergezen ise, kariyerlerinin en iyi dereceleri ile ülkemizi başarı bir şekilde temsil ederek müsabakayı tamamladı.

12 Nis 2022 - 00:34 - Spor

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