Dışişleri'nden İsrail'e kınama

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Ghada Al-Sabatin adlı kadının İsrail güçlerince vurularak öldürülmesini şiddetle kınayarak olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturulması, sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılması ve bu tür insanlık dışı hadiselerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince dün Beytüllahim kenti yakınlarından öldürülen Sebatin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilenirken, herhangi bir tehdit oluşturmayan Filistinli bir sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesinin şiddetle kınandığının altı çizildi. Açıklamada, "İsrail makamlarını, olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturularak, sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarmaya ve bu tür insanlık dışı hadiselerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.