12 Nis 2022 - 05:32- Gündem G: 12 Nis 2022 - 05:33

Uber’den taksi şoförlerine akaryakıt desteği!

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Uber Türkiye’de uygulamayı kullanan taksi şoförlerine özel akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldı. Shell ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde Uber ile sık yolculuk yapan taksi şoförlerine haftada 200 TL’lik akaryakıt desteği sağlanacak.
Uber’den taksi şoförlerine akaryakıt desteği! mask
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İSTANBUL (İGFA)- İstanbul’da Uber Taksi ile hizmet veren Uber, geçtiğimiz aylarda akaryakıt fiyatlarının çok hızlı artış göstermesi sonucunda, taksi şoförlerine destek olmak için akaryakıt desteği kampanyası başlatıyor.

Kendi uygulamasını kullanan sürücülere olan desteğini her fırsatta sergileyen Uber, bu doğrultuda Shell ile birlikte özel bir proje geliştirdi. Söz konusu iş birliği çerçevesinde Uber üzerinden her hafta belli bir sayının üzerinde yolculuk yapan Uber Taksi şoförleri haftalık 200 TL’lik akaryakıt desteği alacaklar.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Ocak 2021’de Uber’in Türkiye’de yeniden hizmete girmesiyle birlikte, Uber özellikle İstanbul’da yine çok hızlı bir büyüme gösterdi. 2021 yılında yaklaşık 25 bin taksi şoförü daha fazla kazanç elde etmek için Uber Taksi'yi kullandı ve kullanıcılar ise uygulamayı 9,2 milyon kez araç çağırmak için açtılar. 2019 yılına, yani erişim engeli öncesine göre yüzde 120'lik bir büyümeye kaydettik. Uber’in Türkiye’de toplam indirilme sayısı 5,2 milyona ulaştı. Taksi sürücüsü iş ortaklarımızın yüksek oranda artan akaryakıt giderlerine destek olmak amacıyla akaryakıt destek kampanyamızı hayata geçirdik. Uber olarak platformumuzu kullanan sürücüler ve yolcular için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

12 Nis 2022 - 05:32 - Gündem

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