Karting; Büyük Çekişme Başladı!

Büyük çekişmeye sahne olman ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk karting yarışı kapsamında, iki gün boyunca 4 ayrı kategoride üçer yarış koşuldu.

İSTANBUL (İGFA)- 12 sporcunun yer aldığı mini kategoride Rüzgar Evci birinciliği kazanırken, Can Özler ikinci ve Cem Karakömür de üçüncü sırada podyuma çıkan isimler oldular. Mini kadınlarda da Melek Dorum birinciliği kazandı. 11 sporcunun yer aldığı junior kategori birinci Emir Tanju, ikinci Hakkı Dorum üçüncü Leyla Sulyak sıralaması ile sonuçlanırken, junior kadınlarda Leyla Sulyak birinci, Ayşe Çebi ikinci ve Zeynep Büyükpınar da üçüncü oldular.

17 sporcu ile en yüksek katılıma sahne olan senior kategoride Kerim Sulyak birinciliği, Gün Taşdelen ikinciliği ve Mert Ali Sarıçiçek de üçüncülüğü elde ederken, senior kadınlar klasmanı birinci Ayda Biter, ikinci Büşra Sena Savaşer ve üçüncü Sude Nur Yurdagül sıralamasıyla tamamlandı. master kategori podyumu ise birinci Mehmet Çınar, ikinci Aytaç Biter ve üçüncü Ersin Yücesan şeklinde oluştu.

Yarış sonunda dereceye giren sporcuların ödüllerini TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkan Yardımcısı Osman Geylan, ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, MOTUL Pazarlama Müdürü Özge Bodur Karakaş, MOTUL Türkiye Bölge Satış Müdürü Sercan Turuca, MOTUL Grup Ürün Yöneticisi Ertan Gündoğdu, MOTUL Pazarlama Uzmanı Cemre Çakıcı, takdim ettiler.

Motul 2022 Türkiye Karting Şampiyonası, 07-08 Mayıs tarihlerinde Tuzla Karting Kulübü tarafından düzenlenecek olan ikinci ayak yarışları ile devam edecek.