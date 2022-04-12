HİS-PRP ile Annelik Şansı Artıyor!

Bu plazma ile rahim içerisine histeroskopik yöntemle girilerek rahim duvarı kalınlaşıyor ve tutunma oranı artırılarak sağlıklı gebelikler elde etme yolunda bizler de önemli adımlar atıyoruz” diyor.

Gebelik başarısı için kadının yaşı büyük önem taşıyor. 35 yaşından itibaren doğurganlıkta düşüş yaşanıyor. 40 yaşından sonra ise gebelik başarısı hızla düşüyor. Tekrarlayan düşükleri araştıran Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, hasta farklı doğurganlık sorunlarına sahipse, yumurta sayısı aşırı derece azalmışsa, erkekte ileri sperm azlığı veya yokluğu mevcutsa; anne olma şansının çok düştüğünü belirtiyor.

Rahim duvarının ince olmasından kaynaklanan başarısız gebelikleri engellemeye yönelik araştırmalar da gerçekleştiren Prof. Öner, biyolojik bir yöntem keşfetti. HİS-PRP ile tüp bebek teknolojisine katkı veren bu yöntem, kısırlıktan muzdarip tüm kadınlarda gebelik şansını yükseltti. Söz konusu kısırlık tedavisiyle rahim sağlığı düzene sokuluyor ve anneliğin yolu açılıyor.

RAHİM DUVARI KALINLAŞIYOR

“Özellikle ince duvarı olan rahmin zayıf kısımlarına HİS-PRP enjekte edildiğinde rahim duvarı bir süre sonra kalınlaşıyor ve bebeğin rahimde tutunması sağlanıyor” diyen Öner, Sorun şu ki, kadınlar bize geç geliyorlar. 40 yaşına yaklaştıklarında başvuranların sayısı fazla. Fakat o zaman yumurta rezervleri ya düşük ya da zaten kalitesiz olabiliyor.

Daha erken gelmeleri önemli. Fakat 40 yaşında da gelse umut yine var. Gelen hastalarım arasında 'Anne olmanız imkansız' denilerek geri çevrilenler var. Bu hastaların çoğunda gebelik oluştu. Tedavilerle hamilelik gerçekleşiyor fakat hastalarımızın bazılarında da düşüklerle bebek kaybedilebiliyor. İşte HİS-PRP yöntemi ile rahim inceliğine bağlı düşük sorunlarında çok önemli aşamalar kaydedildi" diyor.