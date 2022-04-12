12 Nis 2022 - 10:37- Yaşam G: 12 Nis 2022 - 10:38

HİS-PRP ile Annelik Şansı Artıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

40 yaşın altında olup menopozla erken tanışmış veya anne olamayan, Rahim duvarında kalınlaşma problemi yaşayan kadınların rahmine PRP enjekte edilerek gebelik şansı yükseltiliyor. HİS-PRP tedavi yöntemi sayesinde umut verici sonuçlar elde edildiğini söyleyen Prof. Dr. Gökalp Öner, “Kişinin kendi kanından elde edilen PRP uygulaması, başarısız tüp bebek denemeleri olan kadınların çoğunda etkili oldu.
HİS-PRP ile Annelik Şansı Artıyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu plazma ile rahim içerisine histeroskopik yöntemle girilerek rahim duvarı kalınlaşıyor ve tutunma oranı artırılarak sağlıklı gebelikler elde etme yolunda bizler de önemli adımlar atıyoruz” diyor. 

Gebelik başarısı için kadının yaşı büyük önem taşıyor. 35 yaşından itibaren doğurganlıkta düşüş yaşanıyor. 40 yaşından sonra ise gebelik başarısı hızla düşüyor. Tekrarlayan düşükleri araştıran Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, hasta farklı doğurganlık sorunlarına sahipse, yumurta sayısı aşırı derece azalmışsa, erkekte ileri sperm azlığı veya yokluğu mevcutsa; anne olma şansının çok düştüğünü belirtiyor.

Rahim duvarının ince olmasından kaynaklanan başarısız gebelikleri engellemeye yönelik araştırmalar da gerçekleştiren Prof. Öner, biyolojik bir yöntem keşfetti. HİS-PRP ile tüp bebek teknolojisine katkı veren bu yöntem, kısırlıktan muzdarip tüm kadınlarda gebelik şansını yükseltti. Söz konusu kısırlık tedavisiyle rahim sağlığı düzene sokuluyor ve anneliğin yolu açılıyor.

RAHİM DUVARI KALINLAŞIYOR

“Özellikle ince duvarı olan rahmin zayıf kısımlarına HİS-PRP enjekte edildiğinde rahim duvarı bir süre sonra kalınlaşıyor ve bebeğin rahimde tutunması sağlanıyor” diyen Öner, Sorun şu ki, kadınlar bize geç geliyorlar. 40 yaşına yaklaştıklarında başvuranların sayısı fazla. Fakat o zaman yumurta rezervleri ya düşük ya da zaten kalitesiz olabiliyor.

Daha erken gelmeleri önemli. Fakat 40 yaşında da gelse umut yine var. Gelen hastalarım arasında 'Anne olmanız imkansız' denilerek geri çevrilenler var. Bu hastaların çoğunda gebelik oluştu. Tedavilerle hamilelik gerçekleşiyor fakat hastalarımızın bazılarında da düşüklerle bebek kaybedilebiliyor. İşte HİS-PRP yöntemi ile rahim inceliğine bağlı düşük sorunlarında çok önemli aşamalar kaydedildi" diyor.

12 Nis 2022 - 10:37 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kök Hücre Tedavisi...Yanık ve Yara İzlerine Dikkat ! mask
Kök Hücre Tedavisi...Yanık ve Yara İzlerine Dikkat !
Sigara, Kalp Krizi Geçirme Riskini 8 Kat Artırıyor! mask
Sigara, Kalp Krizi Geçirme Riskini 8 Kat Artırıyor!
Parkinson Hastaları İçin Egzersizin Önemi! Parkinson Hastaları Neden Düzenli Egzersiz Yapmalı? mask
Parkinson Hastaları İçin Egzersizin Önemi! Parkinson Hastaları Neden Düzenli Egzersiz Yapmalı?
En Uygun Sünnet Yaşı...Sizde Çocuğunuzu Sünnet Ettirmek İstiyorsanız Bunlara Dikkat Edin! mask
En Uygun Sünnet Yaşı...Sizde Çocuğunuzu Sünnet Ettirmek İstiyorsanız Bunlara Dikkat Edin!
AKUT’un, Animasyon Filmine Ünlü İsimlerden Destek ! mask
AKUT’un, Animasyon Filmine Ünlü İsimlerden Destek !
Hazımsızlık Nedir? Belirtileri Nelerdir? İşte Detaylar! mask
Hazımsızlık Nedir? Belirtileri Nelerdir? İşte Detaylar!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status