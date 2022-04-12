Etimesgut Haber: Faaliyet Raporu İbra Edildi!

Başkan Demirel yaptığı konuşmada bu yıl başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Borçsuz yatırım yapan, kredi kullanmayan faiz ödemeyen kasasında parası olan güçlü bir belediyeyiz. Bu yıl Türk Tarih Müzesi ve Parkı gibi dev bir yatırımı hizmete açtık.
Ankaramızın en büyük kültür merkezlerinden biri olacak 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezimizin temelini attık. Yapracık ve Ballı Kuyumcu Köy Konaklarımızın açılışlarını gerçekleştirdik. parklar, yeşil alanlar hatıra ormanları kurduk. Sosyal desteklerimizi artırarak devam ettirdik. İnsanımızın yaşam kalitesini artıran birçok hizmet ve yatırım gerçekleştirdik" diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.