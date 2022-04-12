Keçiören’de Hummalı Yaz Hazırlığı!

Türkiye’de en fazla park bulunan ilçenin Keçiören olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle şehrimizdeki tüm bozkır alanları ağaçlandırıp yeşillendiriyoruz.
İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yaklaşık üç yıldır ağaçlandırma ve yeşil olan oluşturma seferberliği yürütüyoruz. Yeni yapılan parklarımızın tamamında özellikle yeşil alanlar oluşturduk. Park ve yeşil alan bakımından zengin bir ilçede yaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.