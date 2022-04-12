Kahramankazan'da Ara Tatil Dolu Dolu Geçiyor!

Kahramankazan Belediyesi, eğitim öğretime verilen ara tatil kapsamında öğrenciler için bir dizi etkinlik düzenledi. Bu kapsamında öğrenciler için tiyatro oyunu ve Hacivat-Karagöz ile kukla oyunları etkinlikleri düzenlendi. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Ünlü çizgi film karakterlerinin kıyafetlerini giyen animatörler de çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Çocuklar çizgi film karakterleriyle hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Etkinlikler kapsamında ayrıca, öğrenciler için MTA Tabiat Tarihi Müzesi’ne de geziler düzenlenecek. Öğrenciler tatil boyunca sürecek bu geziler sayesinde doğal yaşam ve tabiat hakkında bilgi sahibi olacak.
Hem eğlenip hem öğreniyorlar
Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde eğitim öğretime özel önem verdiklerini belirterek, “Çocuklarımız için ara tatilde düzenlediğimiz etkinlikler oldukça faydalı geçiyor. Yavrularımız hem eğleniyor hem de öğreniyor. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.