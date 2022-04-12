12 Nis 2022 - 11:25- Belediyeler G: 12 Nis 2022 - 11:26

Kahramankazan'da Ara Tatil Dolu Dolu Geçiyor!

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Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilerin ara tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmeleri için bir dizi etkinlik düzenledi. Minik öğrenciler düzenlenen etkinliklerde hem eğlendi hem öğrendi.
Kahramankazan'da Ara Tatil Dolu Dolu Geçiyor! mask
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Kahramankazan Belediyesi, eğitim öğretime verilen ara tatil kapsamında öğrenciler için bir dizi etkinlik düzenledi. Bu kapsamında öğrenciler için tiyatro oyunu ve Hacivat-Karagöz ile kukla oyunları etkinlikleri düzenlendi. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü çizgi film karakterlerinin kıyafetlerini giyen animatörler de çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Çocuklar çizgi film karakterleriyle hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Etkinlikler kapsamında ayrıca, öğrenciler için MTA Tabiat Tarihi Müzesi’ne de geziler düzenlenecek. Öğrenciler tatil boyunca sürecek bu geziler sayesinde doğal yaşam ve tabiat hakkında bilgi sahibi olacak. 

Hem eğlenip hem öğreniyorlar 

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde eğitim öğretime özel önem verdiklerini belirterek, “Çocuklarımız için ara tatilde düzenlediğimiz etkinlikler oldukça faydalı geçiyor. Yavrularımız hem eğleniyor hem de öğreniyor. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız” diye konuştu.

 

12 Nis 2022 - 11:25 - Belediyeler

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