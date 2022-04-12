12 Nis 2022 - 11:40- Belediyeler G: 12 Nis 2022 - 11:41

Çankayalılar İftarda Buluştu!

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldiği iftar yemeği programında Çankayalı muhtarları, siyasi parti yöneticilerini ve Kent Konseyi üyelerini ağırladı.
Çankayalılar İftarda Buluştu! mask
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Çankaya Belediyesinin Cebeci, Türközü ve Öveçler mahallelerinde açtığı iftar çadırlarında her gün 5 bin vatandaş Ramazan ayının bereketini yaşarken, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde Çankayalıları iftar sofralarında konuk ediyor.  

CHP Ankara İl Başkanlığı, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, Çankaya Belediye Meclis Üyeleri, Çankaya Kent Konseyi Temsilcileri, Muhtarlar ile Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı iftar yemeğinde Çankaya Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Baran Karaduman da yer aldı.  

RAMAZAN AYI ÜLKEMİZE HUZUR VE BARIŞ GETİRSİN 

Çankaya Sofrasının büyüyerek bir aileye dönüştüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan ayında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken “Bu güzel ayın ülkemize sağlık, esenlik, huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi.  

CUMHURİYETİN 100. YILINDA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİ AÇACAĞIZ 

Çankaya Belediye Meclisinin son toplantısında faaliyet raporu görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşdelen, “Görüşmede bir şeyin altını çizdim, bizler başarılı olmak zorundayız.

Mustafa Kemal Atatürk ne diyor, ‘Yorulmak bilmeyenler asla durmaz’. İşte biz Atamızın bu sözünü kendimize rehber edindiğimiz için daima ileriye yürümeye devam edeceğiz. Vaat ettiğinden daha fazlasını yerine getiren bir belediye olmanın gururunu hep beraber yaşayacağız. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin yanı sıra iki projenin altını özellikle çizmek istiyorum.

Bunlardan biri 750 dönüm üzerine inşa ettiğimiz Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı. En iyi uygulama proje kapsamında dünya üçüncülüğü kazanan bu yeri gelecek nesillere hediye edeceğiz. Bir diğer gözbebeğimiz olan Atatürk Kültür Merkezinin inşaatına yaz ayında devam edeceğiz. Ankara’nın ilk uluslararası standartlarda kültür merkezi olacak Atatürk Kültür Merkezini 29 Ekim 2023’te Cumhuriyetin 100. yılında açacağız” diye konuştu. 

  

 

 

 

 

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12 Nis 2022 - 11:40 - Belediyeler

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