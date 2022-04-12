Pursaklar'da Pazar Yerleri Denetim Altında!

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için pazar yerlerindeki denetimlerine devam ediyor. Pazar yerlerindeki ürünleri teker teker inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe halkının kaliteli hizmet alabilmesi ve herhangi bir mağduriyete maruz kalmaması için yoğun denetim çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.
‘‘İlçe sakinlerimizin, sağlıklı gıda tüketmeleri büyük önem arz ediyor’’
Vatandaşların huzurlu bir Ramazan ayı geçirebilmeleri için denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ramazan ayı nedeniyle tüketimi çok olan gıdalar başta olmak üzere hemşehrilerimizin, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerimizi sıkılaştırdık.
İlçe sakinlerimizin, sağlıklı gıda tüketmeleri büyük önem arz ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizde, tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda hareketliliğinin yoğun olduğu Pazar yerlerinde ekstra önlemler alıyor. Vatandaşlarımızın, huzurlu ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmesi için denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.