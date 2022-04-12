12 Nis 2022 - 11:42- Belediyeler G: 12 Nis 2022 - 11:43

Pursaklar'da Pazar Yerleri Denetim Altında!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye zabıta ekipleri ile birlikte Ramazan ayında vatandaşların, sağlıklı ve güvenilir ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için Pazar denetimlerine titizlikle devam ediyor.
Pursaklar'da Pazar Yerleri Denetim Altında! mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için pazar yerlerindeki denetimlerine devam ediyor. Pazar yerlerindeki ürünleri teker teker inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe halkının kaliteli hizmet alabilmesi ve herhangi bir mağduriyete maruz kalmaması için yoğun denetim çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. 

‘‘İlçe sakinlerimizin, sağlıklı gıda tüketmeleri büyük önem arz ediyor’’

Vatandaşların huzurlu bir Ramazan ayı geçirebilmeleri için denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ramazan ayı nedeniyle tüketimi çok olan gıdalar başta olmak üzere hemşehrilerimizin, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerimizi sıkılaştırdık.

İlçe sakinlerimizin, sağlıklı gıda tüketmeleri büyük önem arz ediyor.  Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizde, tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda hareketliliğinin yoğun olduğu Pazar yerlerinde ekstra önlemler alıyor. Vatandaşlarımızın, huzurlu ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmesi için denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.

12 Nis 2022 - 11:42 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankayalılar İftarda Buluştu! mask
Çankayalılar İftarda Buluştu!
Kahramankazan'da Ara Tatil Dolu Dolu Geçiyor! mask
Kahramankazan'da Ara Tatil Dolu Dolu Geçiyor!
Keçiören’de Hummalı Yaz Hazırlığı! mask
Keçiören’de Hummalı Yaz Hazırlığı!
Etimesgut Haber: Faaliyet Raporu İbra Edildi! mask
Etimesgut Haber: Faaliyet Raporu İbra Edildi!
Altındağ Haber: 1 Ayda 1.053 Denetim! mask
Altındağ Haber: 1 Ayda 1.053 Denetim!
Başkentli Çocuklar Ara Tatilde Hem Öğreniyor Hem De Eğleniyor! mask
Başkentli Çocuklar Ara Tatilde Hem Öğreniyor Hem De Eğleniyor!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status