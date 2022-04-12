Çankaya Haber: Kent Tarım’da Eğitimler Başladı!

Çankaya Belediyesinin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent Tarım Hobi Evlerinde 2022 İlkbahar dönemi için ilk dersler başladı. Temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin verildiği merkezlere başlayan eğitimlere çok sayıda vatandaş katıldı.
Ücretsiz olan ve isteyen tüm vatandaşların katılabildiği eğitimlerde kent ortamında tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konuları öğrenecek olan kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, çilek ve marul yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alacak. Kursiyerler, aldıkları teorik eğitimleri kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.
ARA DERSLERE KATILMAK MÜMKÜN
Mutlukent’te her Çarşamba 12.30-14.30, Ata’da ise Perşembe günleri 13.00-14.30 saatleri arasında verilen eğitimler Haziran ayı sonuna kadar sürecek. Dileyen vatandaşların ara derslere katılma imkanı da olan eğitimler için 458 89 00 / dahili 2408 ve 235 39 73 numaralı telefonları arayarak bilgi almak ve kayıt yaptırmak yeterli oluyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.