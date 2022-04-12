ABB’nin Elektrikli Otobüslerine Başkentlilerden Tam Not!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha modern, son teknolojiye sahip, konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlamak için yeni otobüs alımlarına devam ederken, filosuna eklediği elektrikli otobüsleri de Başkentlilerle buluşturdu.
12 metre uzunluğunda 87 yolcu kapasiteli, solo tip 3 adet elektrikli otobüs 112 hat numaralı Ankara Şehir Hastanesi-Kızılay-Ulus güzergâhında hizmete vermeye başladı.
ANKARA’DA ÇEVRECİ ULAŞIM BAŞLADI
Egzoz emisyonu olmadığı için tamamen çevreci olan yüzde 100 elektrikli otobüsler, sessiz, güvenli ve alçak tabanlı olması nedeniyle de engelli yolcuların rahatlıkla inip binmesini sağlaması nedeniyle Başkentlilerden tam not aldı.
Kullanım şartlarına bağlı olarak CNG’li araçların yarısı, dizel araçların ise dörtte biri oranında enerji harcayan Bozankaya AŞ tarafından üretilen elektrikli otobüslerde; Wi-fi altyapısı, USB şarj soketleri, bilgi ve bildirim ekranları ile anons sistemleri yer alıyor.
Araç üstü takip, acil durumların anında izlenebildiği ve hata bildirim sistemine de sahip otobüslere Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve özellikle sosyal medyada artan yorumlarla beğenildiğini belirten EGO 1. Bölge Müdürü Erkan Tarhan, “Avrupa Birliği hibesiyle alımı gerçekleştirilen 87 yolcu kapasiteli 12 metrelik solo tipi çevre dostu, konforlu 3 adet elektrikli otobüsümüz 112 hat numaralı Ankara Şehir Hastanesi-Kızılay-Ulus güzergâhında hizmet vermeye devam ediyor” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.