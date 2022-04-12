Bakan Soylu Ankara’da gençlerle iftarda bir araya geldi: "Türkiye, eski Türkiye değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan Belediyesi tarafından Fatih Fuar Alanı'nda düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda Sincan’da bulunan yirmi liseden ve dört millet kıraathanesinden 2 bin 500 gencin katılımıyla iftar programı gerçekleşti.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlere hitap etti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, katılımcılara teşekkür ederek, “Bu salonumuz yeni. Bu kadar büyük organizasyonlar yapabileceğimiz ve çok şükür iftarlarda binlerce kişiyi bir araya getirebilen bir salon oldu.” açıklamasında bulundu. Başkan Ercan, “Zalimin korkulu rüyası, mazlumun dostu, milletin hayran olduğu isim İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve siz sevgili gençler teşrif ettiğiniz için teşekkür ederim.” dedi.

Bakan Soylu: “Türkiye, Eski Türkiye Değil”

Düzenlenen programda konuşan Bakan Soylu ise mücadelelerinin yegane sebebinin Türkiye'nin daha zengin ve huzurlu olması olduğunu söyledi. Kendilerinin gençliği ile bugünkü gençlerin Türkiye'sindeki imkanların çok farklı olduğunu belirtti.

“Sizin okullarınızda bilgisayar sınıflar var mı? Birçoğunda var. Biz hiçbir bilgisayar sınıfıyla karşı karşıya kalmış bir nesil değiliz. Sizin yaşadığınız Türkiye’de denizin altından tüp geçitler, Marmaraylar, Avrasya Tünelleri, Avrupa ile Asya’yı birleştirebilecek şekilde var mı? Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Türkiye, eski Türkiye değil. Sizin yaşadığınız Türkiye inşallah göreceğiz ki her kesin parmakla gösterdiği huzurun, güvenin, gelişmenin, zenginliğin, insanlığın var olduğu bir ülke olacak. Biz bunun için çok risk alıyoruz, çok mücadele ediyoruz.” diye konuştu.

Bakan Soylu, dünya genelinde yaşanan gelişmelere, terör olaylarına ve insani dramlara da değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim yapacağımız çok iş var. Yıllardır etrafımızdaki coğrafyayı sömürenlere, 'Hayır bundan sonra sömüremeyeceksiniz.' diyebilecek bir kuvvete ihtiyacımız var. Bakın kuvvetimiz oldu. Kendi insansız hava aracımızı kendimiz ürettik. Bugün PKK'yı yerle yeksan ettik, terörü ortadan kaldırdık. Doğu ve Güneydoğu'daki insanlar huzur ve güven içerisinde.

Bizim sadece kendi ayaklarımızın üzerinde durma sorumluluğumuz yok, bizim bir sorumluluğumuz daha var, etrafımızdaki dünyaya ve coğrafyaya neyin nasıl yapılabileceğini göstermek konusunda bir irade sergilemeliyiz. Türkiye, bugün ayakları üzerinde duran, başkasına ihtiyacı olmayan bir ülke konumuna geldi. Siz başka bir şey yapacaksınız. Türkiye'yi herkesin ihtiyacı olduğu ama kimseden ihtiyacını sakınmayan bir Türkiye haline getireceksiniz."

"15 Temmuz Akşamı Gençler, Tanklara Çıplak Ellerle Karşı Koydu"

Bakan Soylu, bugünkü gençliğe yönelik bazı eleştirilerin olduğuna dikkati çekerek,

"Siz kendinize güvenin, hem de çok güvenin. Çünkü size çok güveniyoruz. Herkes tereddüt ederken, 15 Temmuz akşamı bu ülkenin gençleri, anneleri 'Oğlum biraz dur.' demesine rağmen bayraklarla tanklara çıplak ellerle karşı koydular. Onun için size güveniyoruz, onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Siz de kendinize güvenin. Siz, Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getireceksiniz, buna olan inancımız tamdır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ev ziyaretlerinde de bulundu. 15 Temmuz Şehidi Emniyet Amiri Cüneyt Bursa’nın ailesini sonrasında ise Sincan’da yaşayan Erdem Arslan’ın evini ziyaret ettiler.