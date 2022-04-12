Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın Altın Sponsoru: Ankara Büyükşehir Belediyesi...

ABB, ana teması ‘Doğa Kaynaklı Afetler’ olan ve 15 Nisan’a kadar devam edecek kurultayda stant açarken, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler’e Büyükşehir Belediyesi adına plaket verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası’nın düzenlediği ve bu yıl 74’üncüsü gerçekleşen Jeoloji Kurultayı’na altın sponsor olarak katıldı.

Ankara Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde (MTA) düzenlenen kurultayın açılış törenine; ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ve Kültür Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’in yanı sıra 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı Başkanı Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı da katıldı.

ANA TEMA: ‘‘DOĞA KAYNAKLI AFETLER’’

Bu yılki ana teması ‘‘Doğa Kaynaklı Afetler’’ olarak belirlenen ve 15 Nisan’a kadar devam edecek kurultaya, ulusal ve uluslararası pek çok firma katılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi de stant açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi adına plaket takdim edilen Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, kurultayda Büyükşehir Belediyesi olarak 11 bilimsel makale sunumu yapacaklarını açıkladı:

“Bu yılki bilimsel etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı olarak biz de katkı vermek, içinde bulunmak, çalışmalarımızı paylaşmak, faaliyetlerimizi duyurmak ve bu alanda bilgi üreten, deneyim üreten farklı kurumlardaki akademik çalışmalarda mesleki deneyimlerden faydalanmak istedik.

Bu etkinlikte hem açılışta hem de ayrı oturumlarda 11 bilimsel makale sunumuyla daire başkanlığımız bünyesindeki farklı meslek grupları, kentsel yer seçimleri, afet risklerine dönük dirençli kentlerin kurulması ile ilgili farklı makale başlıklarında sunumlar yapacaklar.

Mansur Yavaş Başkanımızın kentsel yer seçimlerinde, şehir planlamasında, afet planlamasında yer bilimleri camiasına verdiği büyük bir desteğin sonucu olarak kurultayın ana sponsorlarından biri olmayı tercih ettik. Bizlere bu imkanı verdiği için Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Jeoloji Mühendisliği Başkanlığına ve Kurultay Düzenleme Kurulu’na teşekkür ediyoruz.”

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler de kurultayda sunum yaparak, doğal afetlerle mücadele konusunda bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verecek.