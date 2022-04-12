Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek istihdama destek müjdesi

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı ardından kameraların karşısına geçerek Millete Sesleniş konuşması yaptı.

Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ettiklerini söyledi. "Bu olana kadar vatandaşlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Sabırla, dirayetle daha çok çalışarak bu dönemi de inşallah geride bırakacak, ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

Erdoğan konuşmasından satırbaşları şöyle: 2053, 2071 vizyonlarını da bizden sonraki nesillere emanet edeceğimizi söylüyoruz. Artık 2023'ün eşiğindeyiz. Bir sonraki sürecimiz olan 2053'e de hazırlığımıza başlıyoruz. Bugün de İstanbul'un fethinin 600 yılına atfettiğimiz 2053 ulaştırma ve lojistik ana planını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

HAVALİMANI SAYISI 61'E YÜKSELECEK

Kanal İstanbul projesinin Boğaz'daki gemi sayısının azaltılması ve ülkenin jeopolitik konumu açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hızla büyüyen ekonomisinin ve turizmini destekleyen 56 havalimanına sahip olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda bu sayı 61'e yükseleceğini söyledi. Erdoğan, bayram sonrasında Rize-Artvin havalimanının da açılışını yapacaklarını kaydetti.

Yıllık 210 milyon olan hava taşımacılığının 2053'te 344 milyona çıkacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve haberleştirme sektörünün 2053'e katkısı 1,94 trilyon dolar ile yaklaşık yatırımın 10 katına çıkacağının amaçlarının bu süreç sonunda ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması olduğunu söyledi.

İLAVE İSTİHDAMA DESTEK

Konuşmasında istihdama yönelik yeni müjdeler veren Erdoğan, ilave istihdam sağlayana destek vereceklerini söyledi. Erdoğan, İşbaşı eğitim programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini Çalışma Bakanlığı'nca karşılanacağını kaydetti.

İşe giren her bireye 1 ya da 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenleri bundan yararlanmaya çağırıyoruz.

VATANDAŞLA KAMU ARASINDAKİ MÜLKİYET ÇEKİŞMESİNE SON VERİYORUZ

Vatandaşlarla kamu arasındaki mülkiyet çekişmelerine son vermek için başlatılan 2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerini 31 Aralık tarihine kadar uzatma kararı aldık.

Tarım amaçlı arazileri kullanan çiftçilere ecremisil bedelinin yarısına 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz Hazine taşınmazlarında da başvuru süresini kaldırıyoruz. 2020 yılından itibaren 3 yıl süreyle burayı kullanan çiftçilere başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyor. Süresi bitenler araziyi yeniden kiralayabilecek, 10 yılı dolduranlar satın alabilecek.

https://youtu.be/jr734IvSXXc