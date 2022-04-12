12 Nis 2022 - 21:10- Gündem G: 12 Nis 2022 - 21:11

ANKA'lara yeni kabiliyet

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İHA’lara yeni bir kabiliyet daha kazandırdıklarını açıkladı.
ANKA'lara yeni kabiliyet mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA insansız hava aracına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırıldığını kaydetti. ANKA'lar bundan böyle denizdeki serseri mayınları da tespit edebilecek.

12 Nis 2022 - 21:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ANKA'lara yeni kabiliyet mask
ANKA'lara yeni kabiliyet
Bakan Soylu Ankara’da gençlerle iftarda bir araya geldi: "Türkiye, eski Türkiye değil" mask
Bakan Soylu Ankara’da gençlerle iftarda bir araya geldi: "Türkiye, eski Türkiye değil"
Uber’den taksi şoförlerine akaryakıt desteği! mask
Uber’den taksi şoförlerine akaryakıt desteği!
Dışişleri'nden İsrail'e kınama mask
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Mansur Yavaş: "Açıklamalar benim rızam ve bilgim dışında" mask
Mansur Yavaş: "Açıklamalar benim rızam ve bilgim dışında"
Başkent’in Suyu Temiz, Sağlıklı Ve Dünya Standartlarında! mask
Başkent’in Suyu Temiz, Sağlıklı Ve Dünya Standartlarında!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status