ANKA'lara yeni kabiliyet

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA insansız hava aracına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırıldığını kaydetti. ANKA'lar bundan böyle denizdeki serseri mayınları da tespit edebilecek.