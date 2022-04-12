Bakan Özer'den Lusail Üniversitesi'ne ziyaret

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görüşmede iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin hem diplomatik ilişkileri hem dostluk ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti.

Katar ve Türkiye arasındaki eğitim iş birliğinin 2015 yılında imzalanan Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması ile önemli bir ivme kazandığını belirten Bakan Özer, Katar ile ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Ülkeler arası ilişkilerin güçlenmesinde çimento etkisi yapan kültür ve eğitim olduğunu kaydeden Bakan Özer, "Bu anlamda yeni neslin, iki ülkeyi de karşılıklı olarak bilmesi ikili ilişkilerin güçlenmesinde çok önemli. Ben Maarif Vakfı tarafından üniversitenize gönderilen öğrencilere ev sahipliği yaptığınız için şükranlarımı sunuyorum. Burada öğrenci sayılarından ziyade sürdürülebilirlik önemli.

İnanıyorum ki yakın dönemde Katar'da eğitim alanında önemli iş birliklerine imza atacağız. Üniversitenizde açacağımız Türkçe öğretim merkezi de Katar'dan Türkiye'ye gelecek öğrenciler için önemli bir merkez olacak" dedi.

Bakan Özer'i ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Al Marri de iki ülkenin gençleri için yürütülen iş birliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan memnun olacaklarını söyledi. Öğrencilerin ülkeler arası ilişkilerin güçlenmesine katkı sunduğunu kaydeden Ali bin Fetais Al Marri, devletler arası ilişkilerde temel alanın kültür olduğuna işaret etti.

ÖZER KATAR'DA TÜRK KIŞLASI'NDAKİ ASKERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Bakan Özer, Katar temasları kapsamında Türk ve Katar ordusunun ortak görev yaptığı Halid bin Velid Kışlası'nı da ziyaret etti. Katar'ın başkenti Doha'da faaliyet gösteren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargâhında görevli Türk askeri ile bir araya gelen Özer, onlara Türk halkından selamlar getirdiğini belirtti.