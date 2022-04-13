13 Nis 2022 - 09:24- Spor G: 13 Nis 2022 - 09:25

Potada da Şampiyon GGYD!

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GGYD’nin sahalarda mücadele eden takımları bir kupa daha getirdi. Şirketler arası müsabakalarda voleyboldan sonra basketbol liginin şampiyonu da GGYD oldu. Final maçında Enerjisa’yı mağlup eden GGYD ekibi, dernekte çifte sevinç yaşattı.
Potada da Şampiyon GGYD! mask
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Ankara’da bu yıl şirketler arası müsabakalarda büyük heyecan yaşandı. Kurum çalışanları ve ailelerinin sahalara akın ettiği karşılaşmalarda en dikkat çeken takım, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin ekipleri oldu. Şirketler Arası Voleybol Ligi’nde geçtiğimiz hafta finalde TUSAŞ ekibini yenerek şampiyon olan GGYD Voleybol Takımı’ndan sonra bu kez sahalarda GGYD Basketbol Takımı rüzgâr gibi esti.

Finalde Enerjisa ekibiyle ile karşı karşıya gelen GGYD Basketbol Takımı, profesyonel liglere taş çıkartırcasına bir mücadele sergiledi ve rakibini 17-14’lük bir skorla yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.

Ticarette de Sporda da

Arda Alkan, Hakan Atlıhan, Akın Korkmaz, Süleyman İyigün, Anıl Parıldı, Ozan Çınar Kutay Yetkinlioğlu, Kerem Berkay ve Metin Şahin’den oluşan GGYD ekibi, madalya ve kupalarını alkışlar arasında alırken, tribünde kendilerini biran olsun yalnız bırakmayan taraftarı da kendilerini gururla, coşkuyla izledi.

Takımlarının hiçbir karşılaşmasını kaçırmayan GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu da şampiyonluk heyecanını oyuncularıyla paylaştı. Tüm ekibi kutlayan Başkan Allıoğlu, hem ticarette hem sporda büyük başarı elde eden sporcularla gurur duyduğunu söyledi, “Şampiyonluklarımızla gelen kupalarımızı derneğimizin en özel köşelerinde sergileyecek, takımlarımızdan desteğimizi bundan sonra da esirgemeyeceğiz” dedi.

13 Nis 2022 - 09:24 - Spor

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