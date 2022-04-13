Mamak Belediyesi Ramazan’da Çocukları Unutmadı!

Mamak Belediyesi sadece kurduğu Ramazan sofralarıyla değil, Ramazan etkinlikleriyle de göz dolduruyor. İllüzyon gösterileri ile, danslarla eğlenen çocuklar Ramazan’ın tadına vardı.

Mamak Belediyesi sadece belediyecilik yapmıyor, düzenlediği etkinliklerle, faaliyetlerle yediden yetmişe her yaşa, her gönüle girmeyi hedefliyor.

“Çocukların yüzündeki bir gülümseme, Ramazan’ı daha bir anlamlı kılıyor”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizler yaptığımız çalışmalarla her yaşa hitap etmeye çalışıyoruz. Çocukların yüzündeki bir gülümseme, Ramazan’ı daha bir anlamlı kılıyor. Ramazan boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimiz ile büyükten küçüğe tüm hemşehrilerimize Ramazan coşkusunu yakından hissettireceğiz” dedi.