Mamak Belediyesi Ramazan’da Çocukları Unutmadı!

Mamak Belediyesi sadece kurduğu Ramazan sofralarıyla değil, Ramazan etkinlikleriyle de göz dolduruyor. İllüzyon gösterileri ile, danslarla eğlenen çocuklar Ramazan’ın tadına vardı.
Mamak Belediyesi sadece belediyecilik yapmıyor, düzenlediği etkinliklerle, faaliyetlerle yediden yetmişe her yaşa, her gönüle girmeyi hedefliyor.
“Çocukların yüzündeki bir gülümseme, Ramazan’ı daha bir anlamlı kılıyor”
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizler yaptığımız çalışmalarla her yaşa hitap etmeye çalışıyoruz. Çocukların yüzündeki bir gülümseme, Ramazan’ı daha bir anlamlı kılıyor. Ramazan boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimiz ile büyükten küçüğe tüm hemşehrilerimize Ramazan coşkusunu yakından hissettireceğiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.