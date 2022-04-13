Her Atışının Hayat Demek Olduğunu Unutmayın! Kalp Sağlığı İçin Hasta Olmayı Beklemeyin!

Bu sağlıklı yaşam koşullarının ne olduğunu topluma anlatmak, kalp sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık sağlamak amacıyla her yıl Nisan ayının 2. haftasında kutlanan Kalp Sağlığı Haftası’yla ilgili konuşan Infinity Regenerative Clinic Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes ‘’ Kalp ve damar hastalıkları birçok tedbirle önlenebilecekken ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Günümüzde sağlıklı yaşam koşulları her ne kadar çok fazla konuşulan ve anlatılan bir konu olsa da içerisinde birçok doğru bilinen yanlışı barındırıyor.’’ dedi ve kalp sağlığına ilişkin önemli ipuçlarını anlattı.

Tüm vücudumuzu saran damarlar yoluyla organlarımıza ihtiyacı olan kanı pompalayan kalbimiz, sağlıklı ve uzun yaşam için en çok dikkat etmemiz organımızdır. diyen Uzm.Dr. Erciyes ‘’Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin kişiye kalp-damar hastalığı tanısı konuyor ve bunların yaklaşık 150 bininin yaşamını kaybettiği belirtiliyor.

Gün içinde biraz efor sarf ettiğimizde göğüste, sırtta, sol omuz, kol ve çeneye yayılabilen baskı veya yanma tarzında ağrı yaşayabiliriz. Başlarda dinlenmeyle geçen ağrılar hastalık ilerledikçe istirahatteyken bile gelebilir. Bu ağrılar ileri hale gelmeden kardiyoloji uzmanına giderek kontrol ettirmekte büyük fayda var’’ dedi.

Kalp damar hastalıklarını önlemek için hasta olmayı beklemeden düzenli kontrole gitmenin önemini vurgulayan Uzm. Dr. Demet Erciyes ‘’Öncelikle kalp damar hastalıkları için riskimiz ne oranda onu belirlemek ve bu riski kontrol altına alabilmek için bir kardiyoloğa başvurmak gerekiyor.

Bu konsültasyon hem sizin hikayenizi sorgulamayı hem de fiziksel muayenenizi kapsar. Bunun yanı sıra kan tahlilleri EKG efor testi gerektiğinde de daha ileri görüntüleme yöntemlerini içerebilir.’’ diyor.

Sağlıklı Yaşam Koşullarını Uygulayarak Kalp Hastalıklarını Önleyebiliriz

Düzenli egzersiz, Omega 3, B3 vitamini olan Niasin, siyah üzümün kabuğunda daha çok bulunan resveratrol gibi içeriklerin iyi kolesterolümüzü yükselteceğini söyleyen Erciyes; Kalp damar hastalıklarının, sağlıklı yaşam koşullarını uyguladığımızda önlenebilir olması ve zamanında teşhis edilmesiyle hiç hasar bırakmadan tedavi edilebilir olması uzun ve sağlıklı yaşam için büyük bir avantaj’’ Hayatımızda küçük değişikliklere giderek bile kalp hastalığı ve inme riskini azaltabileceğimizi söyleyen Uzm.Dr. Erciyes ‘’Doğru ve dengeli beslenme kalp sağlığımız için en hızlı yapabileceğimiz değişikliklerin başında geliyor.

Kolesterolün belirli bir seviyede tutulması için hayvansal kaynaklı yağlardan uzak durup, bitkisel (zeytinyağı, ayçiçek, soya mısırözü) yağları tercih edebiliriz. Glisemik indeksi düşük bezelye, nohut, mercimek, fasulye gibi protein kaynaklarını tüketmeliyiz. Kırmızı et tüketimini sınırlandırarak balık, tavuk ve hindi etlerine yönelebiliriz. İşlenmiş gıdalardan uzak durmalı ve yemek porsiyonlarını küçültüp, meyve porsiyonlarını büyütmeliyiz. Yani mutfak alışkanlıklarımızı değiştirerek kalp hastalıklarını önleyebiliriz.’’

Hayatımızda hareketsizlik, kilo ve sigara olmamalı!

Yapacağımız küçük beslenme değişiklikleriyle hastalıkları önleyebilecek olsak da yaşımızı, aile öykümüzü değiştiremeyeceğimizi belirten Infinity Regenerative Clinic’ten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes ‘’Hayatımızda hareketsizlik, kilo ve sigara olmamalı. Düzenli spor yapmalıyız, kilomuzu kontrol altına almalıyız.

Aynı şekilde kolesterol yüksekliğini, hipertansiyon ve şeker hastalığını diyet ve ilaçla düzelterek kontrol altına almak mümkündür” dedi. Stresi yönetmeyi öğrenmenin de bizim elimizde olduğunu hatırlatan Uzm.Dr.Erciyes; zihni dinlendirecek keyifli hobiler kazanmak, gerekirse profesyonel yardım almak kalp sağlığı için de çok önemli şeklinde konuştu.