Mamak Gençleriyle Güldü!

Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadı’nda rakibine 90 dakika boyunca üstünlük kuran Yeşil-Beyazlılar sahadan da farklı bir skorla ayrılmayı başardı.

Bu gençler bir harika

Geleceğin yıldızları Mamak’tan çıkacak

Yeşil sahalarda A takımda genç takıma kadar önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu başarılar, geleceğin yıldızlarının Mamak’tan çıkacağının en önemli göstergelerinden biri. U-14 Futbol takımımızı aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.