Mamak Gençleriyle Güldü!

Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadı’nda rakibine 90 dakika boyunca üstünlük kuran Yeşil-Beyazlılar sahadan da farklı bir skorla ayrılmayı başardı.
Bu gençler bir harika
Geleceğin yıldızları Mamak’tan çıkacak
Yeşil sahalarda A takımda genç takıma kadar önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu başarılar, geleceğin yıldızlarının Mamak’tan çıkacağının en önemli göstergelerinden biri. U-14 Futbol takımımızı aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.