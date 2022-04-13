13 Nis 2022 - 10:31- Belediyeler G: 13 Nis 2022 - 10:32

Mamak Gençleriyle Güldü!

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Mamak Belediyesi U-14 Futbol Takımı evinde konuk ettiği, Ankara Gençlik Merkezi  Gençlik Spor’u 7-2  gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Mamak Gençleriyle Güldü! mask
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Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadı’nda rakibine 90 dakika boyunca üstünlük kuran Yeşil-Beyazlılar sahadan da farklı bir skorla ayrılmayı başardı.

Bu gençler bir harika 

Geleceğin yıldızları Mamak’tan çıkacak 

Yeşil sahalarda A takımda genç takıma kadar önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu başarılar, geleceğin yıldızlarının Mamak’tan çıkacağının en önemli göstergelerinden biri. U-14 Futbol takımımızı aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

13 Nis 2022 - 10:31 - Belediyeler

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