Mutlaka Sahura Kalkın! Ramazan’da Sahurun Önemi Göz Ardı Edilmemeli!

Ramazan ayında, diğer zamanlarda olduğu gibi sağlıklı ve dengeli beslenmeyi sürdürmemiz gerektiğini belirten Medical Park Yıldızlı Hastanesi Beslenme Ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Merve Aydoğdu, “Bunun ilk adımı sahura kalkmaktır. Sahura kalkma alışkanlığı oluşturmak hem öğün sayısını artırmak hem de metabolizma hızınızı korumak için önemlidir. Aynı zamanda sahur gün içinde susatmayacak ve tok tutacak besinlerin tüketildiği bir zaman dilimi olmalıdır” dedi.

SAHURDA TOK TUTAN BESİNLER

Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için sahurun normal beslenme düzenindeki kahvaltı gibi düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Merve Aydoğdu, “Sahur; bir şeyler tüketip yatmak olduğu için hafif bir öğün tercih edilmelidir. Protein içeriği yüksek aynı zamanda liften ve sağlıklı yağ asitlerinden zengin bir kahvaltı gibi tercih edilebilir.

Yumurta, peynir, zeytin, çiğ kuruyemişler ve bol söğüş sebze olarak düşünülebilir. Tokluk sağlaması için glisemik indeksi düşük tam buğday, yulaf gibi besinlerde tercih edilmelidir. Süt, yoğurt, ayran, kefirde tokluk ve protein bakımından eklenebilir” diye konuştu.

AŞIRI YAĞLI BESİNLER TÜKETİLMEMELİ

Sahurda tercih edeceğimiz 1 porsiyon meyvenin kan şekerini dengelemesi açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Dyt. Merve Aydoğdu, “Bazen de çorba ya da az yağlı sebze yemekleri, yoğurt/cacık ile de süreç geçirilebilir. Susattığı için aşırı tuzlu, yağlı, şekerli gıdalardan, hamur işlerinden, kızartmalardan, işlenmiş ve paketli ürünlerden sahurda özellikle uzak durmak gerekir” şeklinde konuştu.

İFTARDA SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Ramazan’da en önemli sorulardan birinin vücudun yeterince su alıp almaması olduğunu dile getiren Dyt. Merve Aydoğdu, iftara başlarken mutlaka bir bardak su ile başlanması gerektiğinin altını çizdi. Dyt. Merve Aydoğdu, “Hatta çorba ile devam edip sonrasında araya zaman koyduktan sonra yemeğe geçmek doğru tercih olacaktır.

İftarda boş mideyi birden doyurmak ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide-bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabilir. Bu yüzden aralıklarla beslenmek önemlidir. Yemeklerin yanında bulgur pilavı ya da tam buğday ekmek gibi kompleks karbonhidratlar tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.

PİDE TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Ramazan pidesinin Ramazan’a özgü geleneksel bir ekmek çeşidi olmasına rağmen bir ay boyunca her gün soframızda olmasına gerek olmadığını söyleyen Dyt. Merve Aydoğdu, “Sık olmamakla birlikte bir avuç içi büyüklükte tüketilebilir. Ayrıca iftar sofralarında karpuz, kavun, üzüm gibi meyveleri bulundurmayıp sonrasında ara öğünde yanında peynir, çiğ kuruyemişler ya da ayran/kefir ile tüketilebilirler” açıklamasında bulundu.

SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİN

İftar sonrası gelen tatlı krizleri için de önerilerde bulunan Dyt. Merve Aydoğdu, şunları söyledi:

“Tatlı tercihini de iftardan hemen sonra değil en az 2 saat sonra yapmak uygun olacaktır. Şerbetli tatlı gibi ağır tatlılardan ziyade sütlü tatlılar, meyve tatlıları ya da dondurma tercih edilebilir. Her gün tatlı tüketmekte yine yanlış bir tercih olacaktır. Yapacağınız ara öğün meyve ve sağlıklı kuruyemişler ya da yoğurt/süt-meyve ile de geçirilebilir.”

Gün içinde oluşabilecek mineral kaybını da önlemek için iftar ve sahur arasında sade maden suyu içilebileceğini belirten Dyt. Merve Aydoğdu, ayrıca bol su tüketilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

KIZARTMALARDAN UZAK DURUN

Ramazan ayında hem mide sağlığı hem de kalori dengesi için pişirme yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Merve Aydoğdu, “Kızartma, kavurma, gibi yöntemler değil ızgara, fırın, haşlama, buğulama yöntemleri ile pişirmek tercih edilmelidir” dedi.

İFTARDAN SONRA YÜRÜYÜŞ YAPIN

Ramazan ayında hareketsiz kalmanın bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına sebep olabileceğini söyleyen Dyt. Merve Aydoğdu, “Bunun için hafif tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz. İftardan 1-1,5 saat sonra bu yürüyüşler tercih edilebilir” diyerek sözlerini noktaladı.