Elazığlılar Çankaya İftar Sofrasında!

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldiği iftar yemeği programında Elazığlı hemşerileriyle buluştu. Elazığlı dernek ve vakıf üyelerinin davetli olduğu iftara Elazığ Milletvekilleri Gürsel Erol ve Metin Bulut da katıldı.
Çankaya Belediyesinin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen iftar programında konuşan Taşdelen, Elazığ’ı temsil eden yatırımlar yapmanın onurunu yaşadığını söyleyerek, “Çok park, çok tesis açtık ama bunlardan ikisi ile gurur duyuyorum.
Bunlardan biri Elazığ dışında ilk kez Elazığ’ı temsil eden Çayda Çıra Parkı. Parkımızın içinde yöremizin halk oyunu Çayda Çıra’yı tasvir eden anıt da yer alıyor” diye konuştu. Gakgoşlar diyarı Elazığ’ın önemli bir antik kent olma özelliği taşıyan Harput'un adına da bir park açtıklarını vurgulayan Taşdelen, "Bir Elazığlı olarak, yaptığımız hizmetlerle memleketimi en güzel şekilde temsil etme gayretindeyim. Bu güzel günde tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerinde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.