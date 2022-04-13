Siz Alışverişte Çocuklarınız Çankaya Oyun Evinde!

Çankaya Evlerinde minik misafirlere hizmet veren oyun evleri, ebeveynlerin imdadına yetişiyor. Ebeveynlerin mesai saatleri içerisinde yapmaları gereken işlerle uğraşırken çocuklarını bırakabilmelerine olanak sağlayan oyun evleri, 2014 yılından bu yana 11 bin 894 çocuğu misafir etti.

Ebeveynlerin, alışveriş, hastane, banka gibi kısa süreli işlerini yapabilmeleri için hizmet veren oyunevleri, çocuklara 2 saat boyunca uzman eğitmenler eşliğinde eğlenme ve öğrenme imkanı sunuyor.

Ebeveynleri yapmaları gereken işlerini yaparken akranlarıyla oyun evlerinde vakit geçiren çocuklar, eğitmenler eşliğinde oyunlar oynuyor, el becerileri faaliyetlerinde bulunuyor, masal dinliyor, müzik, drama ve resim çalışmalarına katılabiliyor. Hem çocuklar hem de büyükleri için fayda sağlayan oyunevi hizmeti Cebeci, Bayraktar ve Sokullu Çankaya Evinde bulunuyor.

Oyunevlerinin adresleri ise şöyle:

Cebeci Oyunevi Cebeci Mahallesi Kutlugün Sokak No:14

Bayraktar Oyunevi Bayraktar Mah. Bayraklı Sok. No:19 Seyranbağları

Sokullu Oyunevi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi No:94 Dikmen