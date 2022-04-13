Mamak'ta İlkbahar Hazırlıkları Son Sürat Devam Ediyor!

Çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Üreten belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Mamak adından söz ettiren bir ilçe haline geldi

Mamak’ın kent içi tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir yaşama katma değer sağlayan projelerle Başkent’te adından söz ettiren bir ilçe haline geldiğini de sözlerine ekleyen Başkan Murat Köse, “ Sebze Meyve Bahçeleri, Tarım Eğitimi Atölyeleri, Ata Tohumu Ambarı, Kafetarya, Ekmek Fırını, Ürün Satış Reyonları ve Seranın bulunduğu bal peteği mimarisiyle göz dolduran evlerimizle yeni bir projemiz daha ilçemize kazandırıyoruz. Baharın gelmesiyle Mamak’ımız yeşillenecek, toprağın kokusu tüm çevreye yayılacak” diye konuştu.