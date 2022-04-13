13 Nis 2022 - 11:17- Belediyeler G: 13 Nis 2022 - 11:18

Başkan Murat Köse Ankaralılarla İftar Yaptı!

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankaralılarla iftar yemeğinde buluştu. Ankaralılar Derneği Mamak Şubesi, Lavanta Kültür Merkezi’nde iftar programı düzenledi.
Başkan Murat Köse Ankaralılarla İftar Yaptı! mask
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AHİD Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftarda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Ankaralı  hemşehrileri ile buluştu.

 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Ankaralılar Derneği’nin düzenlediği iftara katılarak hemşerilerimizle güzel bir Ramazan akşamı yaşadık. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin inşallah” dedi. Ankaralıların isteklerini dinleyen Mamak Belediye Başkanı’na ilgi büyüktü. 

Program iftar sonrası Ramazan etkinlikleri ile son buldu.

 

13 Nis 2022 - 11:17 - Belediyeler

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