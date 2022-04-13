Başkan Murat Köse Ankaralılarla İftar Yaptı!

AHİD Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftarda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Ankaralı hemşehrileri ile buluştu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Ankaralılar Derneği’nin düzenlediği iftara katılarak hemşerilerimizle güzel bir Ramazan akşamı yaşadık. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin inşallah” dedi. Ankaralıların isteklerini dinleyen Mamak Belediye Başkanı’na ilgi büyüktü.
Program iftar sonrası Ramazan etkinlikleri ile son buldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.