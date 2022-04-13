“Aski Muhtarlarla Buluşuyor” Devam Ediyor!

Su tasarrufu konusunda kamuoyunda bilinç oluşturulması için muhtarlardan destek isteyen ve “suya zam yapmamakta direniyoruz” diyen Öztürk, yeni hobi bahçelerine abonelik verilmediğini de açıkladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, belediye ve vatandaşlar arasında köprü görevi gören muhtarlarla diyalog sürecini hızlandırdı. Bu amaçla 2021 yılı başında başlatılan “ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor”da Çubuk ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek, ilçede yapılan altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

ÖZTÜRK: “MALİYETLER ARTTI SUYA ZAM YAPMAMAKTA DİRENİYORUZ”

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, Kanal İnşaat Dairesi Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar ile Su İnşaat Dairesi Başkanı Oğuz Alsancak’ın da katıldığı toplantıda “Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı Projesi”nin tamamlandığını belirten Öztürk, Çubuk genelinde 33 su deposunun 25’ini ve birçok mahalledeki içme suyu ile kanalizasyon hatlarını da yenilediklerini söyledi.

Çubuklu muhtarlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Hayırlı Ramazanlar” mesajını da ileten Öztürk,artan maliyetler ve altyapı çalışmalarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üç, dört katına çıkan maliyetler nedeniyle ekonomik anlamda zorlu günler geçiriyoruz biliyorsunuz. Bu durum ne yazık ki birçok işin kısıtlı ölçülerde ilerlemesine neden oluyor ama tüm bu zorluklara rağmen suya zam yapmamakta direniyoruz. Başkentimizin pek çok sorunu yıllardan beri yaşanan sorunlar. Tabii ki hedefimiz bir an önce projeleri bitirmek ancak bu zaman ve bütçe işi. Samimiyetimizi lütfen görün” dedi.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI VE HOBİ BAHÇELERİ ABONELİĞİ

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının azaldığına dikkat çekerek, su tasarrufuna yönelik kamuoyunda bilinç ve farkındalık oluşturmaları konusunda muhtarlardan destek istedi:

“Kuraklık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve kentimizde de etkisini fazlasıyla hissettiriyor. Su miktarımız her geçen gün biraz daha azalıyor. Her bir damla suyun kıymetini anlamış durumdayız.

Bu nedenle de su tasarrufu konusunda özellikle yardımlarınızı rica ediyoruz. Bizim ASKİ olarak kamuoyuna yansıtılan duyuru ve önerilerimizi çevrenizdeki vatandaşlarımız ile paylaşmanız büyük önem taşıyor.”

Çubuk ilçesinin tek kadın muhtarı Gülsüm Kahyaoğlu Dalyasan Mahallesi’nde yeni yapılan su deposu için ASKİ’ye teşekkür ederken, Melikşah Mahallesi Muhtarı Ahmet Saydam da, “Mahallemizde kanal sorunumuz çözülmek üzere. Su şebekesindeki asbestli borular değişiyor, çalışmalar sürüyor. Bölgemizde 33 hobi bahçesi var ve onlar nedeniyle su sıkıntısı yaşayabiliyoruz.

Bunun için hobi bahçelerine kısıtlı kullanım getirilmesini istiyoruz” diye konuştu. Öztürk de yeni hobi bahçelerine artık abonelik vermediklerini belirterek, “Bu yönde prensip kararımız var ancak önceden verilen abonelikler var” yanıtını verdi.