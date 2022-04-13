Baharın Kokusunu Özleyen Mamak’a Gelsin!

Lavanta Bahçesi’ndeki yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Baharın kokusunu ve toprak kokusunu özleyenleri, Ramazan sonrası, Mamak Gökçeyurt'taki Lavanta Bahçemize davet ediyorum” dedi.
Hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlıyoruz
Güzel Mamak’ı güzelleştirmeye devam ettiklerini de kaydeden Başkan Murat Köse, “Halkımızı ilçemize değer katan yatırımlarla buluşturuyoruz. Lavantalarımızın bir kısmı yağ bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendiriliyor. Nikâh şekerlerinde, sabunlarda kullanılıyor. Dolayısıyla Mamak Belediyesi olarak hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.