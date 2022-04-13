13 Nis 2022 - 11:31- Belediyeler G: 13 Nis 2022 - 11:32

Baharın Kokusunu Özleyen Mamak’a Gelsin!

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse önderliğinde  Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçen renkli görüntüsü ve mis kokusu ile fotoğraf karelerini de süsleyen lavantalar hasat için gün sayıyor.
Baharın Kokusunu Özleyen Mamak’a Gelsin! mask
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Lavanta Bahçesi’ndeki yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Baharın kokusunu ve toprak kokusunu özleyenleri, Ramazan sonrası, Mamak Gökçeyurt'taki Lavanta Bahçemize davet ediyorum” dedi.

 

Hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlıyoruz

Güzel Mamak’ı güzelleştirmeye devam ettiklerini de kaydeden Başkan Murat Köse, “Halkımızı ilçemize değer katan yatırımlarla buluşturuyoruz. Lavantalarımızın bir kısmı yağ bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendiriliyor. Nikâh şekerlerinde, sabunlarda kullanılıyor. Dolayısıyla Mamak Belediyesi olarak hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlıyoruz” dedi.

13 Nis 2022 - 11:31 - Belediyeler

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