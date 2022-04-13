13 Nis 2022 - 12:29- Belediyeler

Şampiyonlar'dan Başkan Ertuğrul Çetin'e Ziyaret!

Trabzon'da yapılan Erkekler 2.Lig Play-Off mücadeleleri final karşılaşmasında Hisar Sporu mağlup ederek 1.lige yükselme başarısı gösteren Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, Başkan Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.