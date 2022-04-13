13 Nis 2022 - 12:29- Belediyeler G: 13 Nis 2022 - 12:30

Şampiyonlar'dan Başkan Ertuğrul Çetin'e Ziyaret!

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Trabzon'da yapılan Erkekler 2.Lig Play-Off mücadeleleri final karşılaşmasında Hisar Sporu mağlup ederek 1.lige yükselme başarısı gösteren Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, Başkan Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.
Şampiyonlar'dan Başkan Ertuğrul Çetin'e Ziyaret! mask
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2.Lig Play Off mücadelelerinde şampiyon olan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

 

1.lige çıkma başarısı gösteren hokey takımını tebrik eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, almış oldukları tarihi başarıdan dolayı sporcuları tek tek tebrik ederken, yeni sezon içinde şampiyonluk sözü aldı. 

‘‘1.lige yükselme başarısı gösteren takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim’’

Sporun her dalında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin;  Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımımız, 2.Lig Play Off Mücadelelerinde finalde Hisar Spor Kulübünü 6-5 mağlup ederek şampiyon oldu.

Bu başarıda bizlere, spora ve sporcuların geleceğine yaptığımız yatırımların meyvesini toplamaya başladığımızı gösteriyor. 1.lige yükselme başarısı gösteren takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

13 Nis 2022 - 12:29 - Belediyeler

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