Şampiyonlar'dan Başkan Ertuğrul Çetin'e Ziyaret!

2.Lig Play Off mücadelelerinde şampiyon olan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.
1.lige çıkma başarısı gösteren hokey takımını tebrik eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, almış oldukları tarihi başarıdan dolayı sporcuları tek tek tebrik ederken, yeni sezon içinde şampiyonluk sözü aldı.
‘‘1.lige yükselme başarısı gösteren takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim’’
Sporun her dalında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımımız, 2.Lig Play Off Mücadelelerinde finalde Hisar Spor Kulübünü 6-5 mağlup ederek şampiyon oldu.
Bu başarıda bizlere, spora ve sporcuların geleceğine yaptığımız yatırımların meyvesini toplamaya başladığımızı gösteriyor. 1.lige yükselme başarısı gösteren takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.