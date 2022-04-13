13 Nis 2022 - 13:55- Gündem G: 13 Nis 2022 - 13:56

Devlet Korumasında Yetişen 1.121 Genç Kamuda İstihdam Edilecek!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında yetişen 1.121 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak. Devlet korumasında yetişen 1.121 genç, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek.

Devlet Korumasında Yetişen 1.121 Genç Kamuda İstihdam Edilecek! mask
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Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 27 Nisan’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sitesinden veya turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Atama tarihi daha sonra duyurulacak. 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda üç kez atama yapılıyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlere istihdam sonrasında da destek vermeyi sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda  rehberlik çalışmaları yürütülüyor. 

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57.528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı. 

13 Nis 2022 - 13:55 - Gündem

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