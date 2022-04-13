13 Nis 2022 - 13:58- Belediyeler G: 13 Nis 2022 - 13:59

Zabıta Ramazan'da da Görevinin Başında!

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Kahramankazan Belediyesi, Ramazan ayında da halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda yaptığı denetimleri aralıksız olarak sürdürüyor. Zabıta ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için ilçe genelindeki fırın, market gibi gıda satışı ve üretimi yapılan işletmeleri sürekli olarak denetliyor.
Zabıta Ramazan'da da Görevinin Başında! mask
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Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan’da da denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Zabıta ekipleri gıda satışı ve üretimi yapılan işletmeler başta olmak üzere ilçe genelinde denetimler yapıyor.

Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, iş yerlerinin genel temizliği, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, satılan ürünlerin orijinalliği, reyonlardaki fiyat etiletleri ve kasa fiyatları, fahiş fiyat ve stokçuluk başta olmak üzere tüm konularda iş yerlerini denetliyor.

Zabıta ekiplerine denetimleri sırasında Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da zaman zaman eşlik ediyor. Denetimler sırasında eksiği, kusuru ve yönetmeliklere aykırı durumları tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

Önceliğimiz halk sağlığı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu söyledi. Bu kapsamda zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade eden Oğuz, vatandaşların aldıkları gıdaları gönül rahatlığıyla tüketmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Oğuz, “Zabıtamız 7/24 esasına göre görev başında. Bazı işyerlerinin denetimi özel bir önem taşıyor. Denetimlerdeki amacımız vatandaşın alışverişlerinde suiistimal gösteren kişi ve işletmeleri uyarmak ve ikaz etmek. Gerekli durumlarda kanuni yaptırımları uygulamak. Denetimlerde işletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz” dedi.

 

13 Nis 2022 - 13:58 - Belediyeler

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