Mansur Yavaş 85 Ülkenin Büyükelçi ve Misyon Şefleriyle İftarda Buluştu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da görev yapan 85 ülkenin büyükelçi ve yabancı misyon şefleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri’nde ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar davetine büyükelçiler yoğun katılım sağladı. Misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Yavaş ve eşi, büyükelçilerle de yakından ilgilendi.

YAVAŞ: “DÜNYANIN ORTAK HAREKET ETMESİ DAYANIŞMANIN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ”

İlkini 2019 yerel seçimlerinden sonra gerçekleştirdikleri iftar programının geleneksel hâle dönüştüğünü ifade eden Yavaş, “Ancak geçtiğimiz iki yılda maalesef tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle iftar programında bir araya gelemedik. İnşallah bundan sonra da Ankara’da siz değerli Büyükelçilerle her yıl bir araya gelmek istiyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar geçen süre içerisinde söz verdiğimiz gibi Ankara’nın huzurun başkenti olması için gayret ediyoruz. Bundan dolayı toplumun tüm kesimleri ile yakın temas içerisindeyiz” dedi.

Salgın sürecinde toplumsal dayanışma ruhunun ulusal ve uluslararası boyutunun önemini daha iyi anladıklarının altını çizen ABB Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“Özellikle pandemi sürecinde Belediyemizin hayati ve acil olmayan bütün işlerini bir kenara koyarak tüm kaynaklarımızı Ankara halkının bu süreci en az kayıpla atlatması için sarf ettik. İşini kaybeden, dükkânını kapatan, okula gidemeyen, hastalıktan dolayı sokağa çıkamayan tüm kesimlere yüzlerce farklı sosyal projemizle ulaştık.

Toplumdaki birlik ruhunu canlı tutmak için Ankara halkını da kampanyalarımıza dâhil ettik. Halkımız da milyonlarca liralık yardımlarla bu süreçte bizim yanımızda oldular ve olmaya devam ediyorlar. Bunun yanında yurtdışından kardeş kentlerimiz başta olmak üzere tüm dünya başkentlerini bir araya getiren Covid 19’a Karşı Başkentler Platformunu online olarak kurarak, 40’tan fazla dünya başkenti ile pandemi süresince tecrübelerimizi paylaştık.

İhtiyaç duyulan yerlere sağlık malzemesi yardımında bulunduk. Bu sürecin henüz daha sonuna gelmediğimizi biliyoruz ancak tüm dünyanın ortak hareket etmesi ve birlikte mücadelesi ile bu başarı sağlandı ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi.”

ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK VE KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI VURGUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri şeffaflık uygulamalarından da bahseden Yavaş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“2000’den fazla ihaleyi canlı yayınladık. Bütçemizi 565 sivil toplum kuruluşuna yazı yazıp birlikte belirledik. Yaptığımız harcamaları hem pankartlarla hem de internet sitemizden sürekli olarak yayınladık. Artık bu kentte karla mücadele araçlarında bile kamera var ve insanlar canlı yayında yapılan çalışmaları izleyebiliyor.

Bu çalışmalarımızın sonucunda 2020 yılında ‘Uluslararası Şeffaflık Ödülü’nün, 2021 yılında ise ‘Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülü’nün sahibi olduk. Bundan sonraki çalışmalarımızda da şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışımızı hep birlikte sürdüreceğiz.”

BÜYÜKELÇİLERDEN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Başkan Yavaş’a iftar daveti için teşekkür eden Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi de iftar yemeğine katılmaktan büyük bir onur duyduklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine bize göstermiş oldukları nezaket, sağlamış oldukları ayrıcalıklar, bizlerle yaptıkları iş birliği ve kusursuz ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederiz. Ankara kadar güzel bir başkentte Büyükelçilik görevlileri olarak çalışmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı; yardımlaşma, hayır işleme, cömertlik ve bizler kadar şanslı olmayan dezavantajlı grupların yaşadığı zorlukları anlamaktan ibarettir. Ayrıca bu ay insan hakları ihlallerinin ve ayrımcılığın son bulması gereken aydır. Bizler burada bu toplantıda bulunan tüm elçilik çalışanları aracılığıyla bu mesajı kapasitemiz elverdiğince daha çok insana ulaştırmalıyız.” ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasını Ramazan ayının manevi ikliminin dünyaya barış, refah ve huzur getirmesini dileyerek sonlandırdı.