Dünyaca Ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te!

Geçtiğimiz dönemde kaymak için Erciyes’e gelen Freeride Kayak Dünya Şampiyonu Aurelien Ducroz ve arkadaşı Romain Grojean’ın ardından, dünyaca ünlü kayakçı Marc Girardelli de geçtiğimiz hafta sonu Rusya ve Avusturya’dan arkadaşları ile birlikte Erciyes’te kayak yapmaya geldi. Türkiye’de ilk defa bir kayak merkezine geldiğini söyleyen usta kayakçı üç gün boyunca muhteşem Erciyes pistlerinin tadını çıkardı.

Kayak camiasında aldığı madalya ve şampiyonlukları ile bir dünya markası olan Marc Girardelli kayağa beş yaşında başladı ve yedi yaşında ilk yarışına katıldı. Avusturyalı kayakçı 17 yıllık kariyeri boyunca 11 Dünya Şampiyonası’nda 4 altın, Dünya Kupalarında ise 46 altın madalya alarak tüm zamanların en çok yarış kazanan sporcularından birisi oldu.

Dünya Kupalarında kristal küreyi beş kez kazan tek kayakçı olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Girardelli 33 yaşında aktif sporu bırakıp sporcu yetiştirmeye yöneldi. Daha önceden Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova'ya kış turizmi danışmanlığı yapan Marc Girardelli çeşitli Avrupa kış sporları merkezlerinde düzenlenen spor ve eğitim organizasyonlarını yönetmektedir.

Erciyes’i çok beğendiğini ifade eden Avusturyalı kayakçı Marc Girardelli, ”Bu tatil Türkiye’nin dağlarında ilk deneyimim ve Erciyes muhteşem bir yer; çok keyif aldım. Nisan ayında bile inanılmayacak derecede çok iyi kar var, pist durumu harika. Erciyes çok büyük ve yüksek bir dağ ve kayak merkezi olarak çok iyi planlanmış.

Daha da önemlisi Alpler kalitesinde işletiliyor. Rusya ve Avusturya’dan gelen arkadaşlarımla birlikte Kayseri’de çok keyifli zaman geçirdiğim için çok mutluyum. Gelecek yıl profesyonel hedeflerle de Erciyes’e daha fazla gezi planlayacağım. Türkiye’de kayak deneyimine sahip olmaları için Avusturya, İsviçre, Almanya ve İtalya’dan Kayseri’ye arkadaşlarımı çevremdeki kayakçıları getireceğim” dedi.