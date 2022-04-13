57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun final etabı İstanbul’da yapılacak. 136 kilometrelik parkurdan oluşan İstanbul etabı Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Anadolu'ya uzanacak.

Yarış güzergahında kalan yolların araç trafiğine kapatılacağı organizasyon, Bağdat Caddesi ve Tarihi Yarımada arasındaki 3 turun adından Taksim’de sona erecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ve onarımından tanıtıma kadar birçok alanda önemli katkılar sağlayacak.

YOLLAR BİSİKLET PARKURUNA DÖNÜŞECEK

İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü koordinasyonu ile verilen destekler kapsamında sporcu sağlığı ve güvenliği için parkur üzerindeki yollarda bakım ve onarım yapıyor. Çalışmalara personel, araç ve ekipman desteği de veren İBB tespit edilen asfalt kırığı, moloz atığı, taş temizliği yaparak yarışın sorunsuz geçmesini sağlıyor.

ZABITA, TEMİZLİK VE TRAFİK TEDBİRLERİ

İBB, ayrıca 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun bitiş noktası olan Taksim meydanında zabıta tedbirleri alacak. İBB’nin zabıta ekipleri gerekli görülen yerlerde yan yollardan giriş çıkışların önlenmesine, parkur güvenliğinin sağlanmasına ve emniyet şeridi uygulamasına destek olacak. Tedbirler kapsamında çeşitli kavşaklara, başlangıç ve bitiş noktalarına yeterli sayıda bariyer desteği verilecek.



İBB parkurun ve bitiş noktası olan Taksim Meydanı’nın temizlenmesini sağlayarak personel ve araç görevlendirilmesi yapacak. Rota üzerindeki İSPARK otopark alanlarında yoğunluğun azaltılması için de tedbir alacak olan İBB etkinliğin televizyon çekimlerinde görev alacak 2 helikopterin inişi ve kalkışı için İSKİ’nin Yenikapı tesisini kullandıracak.

TANITIM DESTEĞİ

İBB organizasyonun tanıtımı noktasında da önemli görevler üstendi. Billboardlar, üstgeçitler, afiş, elektrik direkleri ve Modyo TV mecralarında etkinlikle ilgili tanıtım çalışmaları planlandı. Yazılı yayın araçları gibi alanlarda tanıtımın yanı sıra İstanbulluların bilgilendirilmesini; kapatılacak yolların ve bu yolların kapanış - açılış saatlerinin duyurulması da İBB tarafından üstlenildi.

YARIŞ GÜZERGAHI TRAFİĞE KAPATILACAK



Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde yer alan yarış güzergahı ile bu yollara çıkan cadde ve sokaklar, organizasyon süresince araç trafiğine kapatılacak. Yarışın belirli aşamalarında kontrollü araç geçişine izin verilecek.

Öte yandan Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile her iki yakada D-100 karayolunun bazı bölümleri de trafiğe kapalı olacak. Sürücüler kapalı yollara alternatif güzergahları kullanabilecekler.

57. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU HAKKINDA

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 10 Nisan’da Bodrum – Kuşadası etabı ile başladı. Selçuk (Efes) – Alaçatı, Çeşme - İzmir (Karşıyaka), İzmir (Konak) – Manisa

(Spil), Manisa – Ayvalık, Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) ve Gelibolu - Tekirdağ etaplarının ardından yarış 17 Nisan Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek olan final etabı ile tamamlanacak.

Bu yıl “Tarihe, Doğaya Saygı” temasıyla gerçekleştirilen; 14 ülkeden 25 takım ve toplam 167 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda 6 WorldTour, 12 Pro ve 7 kıta takım yer alıyor. Uluslararası düzeyde “Tour of Türkiye” olarak duyurulan organizasyon Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alıyor.

Dünyanın en önemli bisiklet takımlarından bazılarına ve dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapan 8 etaplı organizasyonda bisikletçiler Bodrum’dan İstanbul’a 8 günde 1303 kilometre mesafe kat etmiş olacak.