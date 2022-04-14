Diş İmplantları Hakkında 5 Efsane!

Şaşıracağınız doğru olmayan 5 büyük efsaneyi Diş Hekimi Pertev Kökdemir şöyle anlattı.

Efsane 1: Diş implantları ağrılıdır.

Doğru : Lokal anestezi uygulaması yapıldığından dolayı işlem sırasında herhangi bir ağrı duyulmaz. Diş implantı uygulamasından sonra cerrahi işleme bağlı olaraktan hafif derecede ağrılar duyulabilir. İmplant sonrası ağrı oldukça düşük düzeyde ve fazla hissedilmeyen bir ağrıdır. Bu ağrılar diş hekimlerinin vereceği ilaçların kullanımı ile geçecektir. Yine de ağrıdan çok korkuyorsanız sedasyon ile de işlemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Efsane 2: Diş implantları çok fazla bakım gerektirir.

Doğru : Fırçalamayı, diş ipi kullanmayı ve diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret etmeyi "çok fazla özen" olarak görmedikçe çok fazla bakım gerektirmez. Diş implantlarınız, doğal dişlerinizle aynı miktarda ve türde bakım gerektirir.

Efsane 3: Ucuz diş implantları, daha pahalı olanlarla aynı işlevi görecektir

Doğru : İş dişlerinize geldiğinde ödediğinizin karşılığını alırsınız. Tek başına fiyat üzerinden gitmeyin. Sırf en ucuz seçenek olduğu için en ucuz seçeneği seçmek yolda sorunlara yol açabilir. Kaliteli ve klinik çalışmaları tamamlanmış implantlar, tecrübeli ellerde uzun ömürlü bir sonuç sağlar.

Efsane 4: Diş implantları baş ağrısına neden olur.

Doğru : İmplantların baş ağrısının nedeni olduğunu destekleyen hiçbir kanıt yoktur. Yanlış yerleştirilmiş implantların, baş ağrısına neden olabilecek yanlış hizalanmış bir ısırmaya neden olması ise mümkündür.O yüzden implantaların uygulanması kadar sonrasında yapılacak porselen dişlerinde iyi bir şekilde yapılması önemlidir.

Efsane 5: Diş implantları için çok yaşlı olabilirsiniz.

Doğru : Diş implantları için iyi bir aday belirleme konusunda yaş bir faktör değildir. Önemli faktörler şunlardır.:

* İyi genel ve ağız sağlığı

* Çenede yeterli kemik

* Sağlıklı diş eti dokuları