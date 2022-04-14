14 Nis 2022 - 09:15- Belediyeler G: 14 Nis 2022 - 09:17

Mamak Haber: Kız Yurdunda İftar Sonrası Tatlı, Mısır, Çay...

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan’da tüm gönüllere ulaşmak için gece gündüz çalışıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğrencilerle geleceğe yönelik sohbet etti.
Mamak Haber: Kız Yurdunda İftar Sonrası Tatlı, Mısır, Çay... mask
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Başkan Murat Köse’nin bu seferki durağı Cebeci Site Öğrenci Yurdu’ydu. Kız öğrencilerle bir araya gelen Başkan Murat Köse, onlarla geleceğe yönelik sohbet etti. Mesleki tecrübelerinden bahsetti. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Mesleğinizde iyi olursanız hep aranan olursunuz. Ama sadece o meslekle ilgili yeterlilikler olmayacak, insani yeterlilikleriniz olacak. Mesela vicdanla ilgili yeterlilikleriniz olacak.

Ülkeyle ilgili devletle ilgili dünya ile ilgili kaygılarınız olacak, hepsi birleşince insan o zaman insan oluyor. Ben yaptığım işi seviyorum. Gençlerimizi zaten seviyoruz. Gençler için küçük bir şey yapsak bile ne mutlu. Çünkü küçük bir şey değişir, her şey değişir” dedi. 

Mamak Belediyesi öğrencilere tatlı, mısır, çay ikramında bulundu. Öğrenciler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye gençlere, öğrencilere verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür ettiler.

14 Nis 2022 - 09:15 - Belediyeler

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