14 Nis 2022 - 09:22- Belediyeler G: 14 Nis 2022 - 09:23

Başkan Murat Köse İftarda Muhtarlarla Buluştu!

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ülkemizdeki demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Başkan Murat Köse İftarda Muhtarlarla Buluştu! mask
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Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleşen iftar programına Başkan Murat Köse’nin yanı sıra, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören, belediye başkan yardımcıları, 64 mahalle muhtarı ve aileleri katıldı.

Büyük bir aileyiz

Mamak olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün de bu aile olgusuyla bir araya geldik ve Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Bu birlikteliğe katkı sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.  Muhtarlarımızla hep birlikte sorunlara çözüm arama gayreti içerisindeyiz.

Önemli olan bu hizmet makamlarında kalıcı ve güzel eserler bırakmaktır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi. Muhtarların, devlet nezdinde mahallelerin ve ahalinin üzerindeki temsilcisi olduğunu da ifade eden Başkan Murat Köse, “Bizim işimiz ilçemize eser kazandırmak. Bu eserlerin kapsayıcılığını ise sizlerin hemşerilerimizle kurduğunuz köprü ile sağlıyoruz” dedi.

Destekleri için teşekkür ediyoruz

Mamak muhtarları olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını ifade eden Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören, “Ramazan’ın bereketini, birlik, beraberlik ve dayanışma içiresinde hep birlikte paylaşıyoruz.

Bizleri bir araya getiren, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Murat Köse’ye tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir birlikteliğe şahit oluyoruz. Bu birlikteliğin ve beraberliğin artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

 

 

 

 

 

-- Mamak BelediyesiBasin Yayin Mudurlugu

14 Nis 2022 - 09:22 - Belediyeler

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