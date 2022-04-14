14 Nis 2022 - 09:24- Gündem G: 14 Nis 2022 - 09:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari Yüksekova'da Vatandaşlarla Buluştu!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçikle iftar sonrası Hakkari Yüksekova’da vatandaşlarla buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari Yüksekova'da Vatandaşlarla Buluştu! mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçikle iftar sonrası Hakkari Yüksekova’da vatandaşlarla buluştu. HAKKARİ (İGFA) - İftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindeki Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İpek Yolu Caddesi’ndeki bir pastaneyi de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Hastanedeki vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi.

Beraberindeki Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi ile bir süre pastanede oturarak gençlerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

14 Nis 2022 - 09:24 - Gündem

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