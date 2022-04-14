Bakan Yanık Almanya Yolcusu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 14-16 Nisan’da Almanya’da temaslarda bulunacak. Bakan Yanık, temaslarda bulunmak üzere gideceği Almanya’da 14-16 Nisan’da Berlin, Köln ve Dusseldorf’ta temaslarda bulunacak.

Berlin’de 14 Nisan’da DİTİB Cami, DİTİB Merkezi ve Türklerin kaldığı huzurevini ziyaret edecek olan Bakan Yanık, Büyükelçilikte Türklerin oluşturduğu STK’lerle toplantı gerçekleştirecek.

Ertesi gün Köln’e geçecek olan Bakan Yanık, burada da Türklerle bir araya gelecek ve STK temsilcileriyle Başkonsoloslukta toplantı yapacak. Bakan Yanık, aile ataşeliklerinin yaygınlaştırılması ve yürüteceği çalışmalar konusunda STK temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Bakan Derya Yanık, 16 Nisan’da da Dusseldorf’ta koruyucu ailelerle buluşacak, huzurevi ziyaret edecek ve gençlerle iftarda bir araya gelecek.