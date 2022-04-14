65 Yaş Üstü Bu Yıl Hacca Gidemeyecek!

ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, medya mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Başkan Erbaş, medyanın duruşunun daima iyilikten ve güzellikten yana olması gerektiğine işaret ederek, konuşması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu yılki hac için Türkiye'ye ne kadar kontenjan ayrılacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini, ancak detaylarının gelecek haftalarda açıklanacağını duyurduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin hac kontenjanını Suudi Arabistan'ın açıklayacağını belirten Başkan Erbaş, "Daha önce, en son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı olur diye tahmin ediyorum ama bu benim umudum, arzum. Net rakamı Suudi Arabistan açıklayacak" dedi.

"65 YAŞINI GEÇMİŞ OLANLAR BU YIL HACCA GİDEMEYECEK"

İki yıldır hac için bekleyenlerin bulunduğunun hatırlatılması ve bu yıl kura yönteminin nasıl yapılcağına ilişkin soruya karşılık Başkan Erbaş, "2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var.

Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama COVID-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak" diye konuştu.

"UMRE ÜCRETİNİ KURUL TOPLANTISI SONRASINDA NETLEŞTİRECEĞİZ"

Umre ziyaretlerine ilişkin Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ile üç hafta önce görüştüklerini hatırlatan Başkan Erbaş, Rabia'ya Türkiye'de COVID-19 vaka sayılarının çok düştüğünü ve umreye gitmek isteyen vatandaşların bulunduğunu söylediğini aktararak, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun yapacağı toplantıda umre ücretinin netleştirileceğini, Umrede yaş sınırı olmadığını açıkladı.