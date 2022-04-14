14 Nis 2022 - 10:03- Yaşam G: 14 Nis 2022 - 10:04

'Amadeus' Ankara'da 40 bin Seyirciye Ulaştı!

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Ankara Congresium’da kapalı gişe sahnelenen ve biletleri haftalar önce tükenen “Amadeus”, 12 oyunla kapalı gişe sahnelenerek, 40 bin seyirciye ulaştı.
'Amadeus' Ankara'da 40 bin Seyirciye Ulaştı! mask
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ANKARA (İGFA) - Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen “Amadeus”, Ankara’da tiyatro severlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Sahne önünde 35, sahne arkasında da 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev kadrosuyla sahnelenen ve başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”, seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

14 Nis 2022 - 10:03 - Yaşam

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