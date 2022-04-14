'Amadeus' Ankara'da 40 bin Seyirciye Ulaştı!

ANKARA (İGFA) - Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen “Amadeus”, Ankara’da tiyatro severlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Sahne önünde 35, sahne arkasında da 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev kadrosuyla sahnelenen ve başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”, seyirci tarafından ayakta alkışlandı.