14 Nis 2022 - 10:28- Belediyeler G: 14 Nis 2022 - 10:29

Altındağlı 500 Çocuk Okçuluk Kursunda!

ABONE OL Google News Sayfamız

Doğantepe Mahallesi'ne inşa edilen Mete Gazoz Okçuluk Merkezi hizmete başladı. Altındağlı gençler tesise ve okçuluk sporuna büyük ilgi gösterdi. Okçuluk kursuna kısa sürede, 500 Altındağlı çocuk kayıt oldu.

Altındağlı 500 Çocuk Okçuluk Kursunda! mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mete Gazoz Okçuluk Merkezi Altındağ'a güneş gibi doğdu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'un isminin verildiği dev tesis, yeni Mete Gazoz’lar yetiştirmeye başladı.

Okçuluk kursuna 500 Altındağlı çocuk kayıt oldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağ Belediyesi olarak yatırım alanında şampiyon olduğumuz gibi, çok yakında geleceğin şampiyonlarının da adresi olacağız inşallah...” dedi.

“ALTINDAĞLI ÇOCUKLARIMIZA GÖSTERDİKLERİ İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Okçuluk sporunun Ankara'daki merkezi olan tesisin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Balcı “Milli okçumuz Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırdı.

Kazandığı altın madalya ile ülkemize büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un ismini verdiğimiz tesis, inşallah yeni milli sporcuların ve şampiyonların adresi olacak. Altındağlı gençlerimiz ilk günden o kadar büyük ilgi gösterdi, o kadar azimle sarıldı ki oklara, temennimizin gerçek olacağına inancımız tam...

Merkeze kısa sürede 500 çocuğumuz kayıt oldu. Yani tam 500 pırıl pırıl, genç ve azimli okçumuz Altındağ’da yetişmeye başladı. Hepsine ilgilerinden ve azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Altındağ'ın altın çocuklarıyla gurur duyuyorum”  ifadelerini kullandı.

14 Nis 2022 - 10:28 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Murat Köse İftarda Muhtarlarla Buluştu! mask
Başkan Murat Köse İftarda Muhtarlarla Buluştu!
Mamak Haber: Kız Yurdunda İftar Sonrası Tatlı, Mısır, Çay... mask
Mamak Haber: Kız Yurdunda İftar Sonrası Tatlı, Mısır, Çay...
Zabıta Ramazan'da da Görevinin Başında! mask
Zabıta Ramazan'da da Görevinin Başında!
Mansur Yavaş 85 Ülkenin Büyükelçi ve Misyon Şefleriyle İftarda Buluştu! mask
Mansur Yavaş 85 Ülkenin Büyükelçi ve Misyon Şefleriyle İftarda Buluştu!
Sincan Belediyesinden Sürdürülebilir Tarıma Destek! mask
Sincan Belediyesinden Sürdürülebilir Tarıma Destek!
Keçiören Belediyesinden Eğitime Kitap Desteği! mask
Keçiören Belediyesinden Eğitime Kitap Desteği!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status