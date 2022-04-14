“Kıt" lana "Kıt" lana” Güleceksiniz. 'Erzurumlu Mümessil' 6 Mayıs'ta Vizyonda!

Erzurumlu Mümessil, dev bir kadro ile komediye bir başka boyut katmak üzere 6 Mayıs'ta vizyona giriyor. "Erzurumlu Mümessil" filminin çekimleri Erzurum'da farklı mekanlarda büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Filmin başrol oyuncusu Burak Bozdağ, “Erzurum şivesiyle çekilen “Erzurumlu Mümessil”i en doğru zamanda vizyona girmesi için dinlendirdiklerini belirtirken, "Tam tadında bir komedi ile, ilaç mümessili olan Burak'ın başarılı olmak için çabalarken başına gelen talihsiz olaylara katıla katıla değil, “kıt"lana kıt"lana” güleceksiniz.

Filmin ilk haftada seyirciyi yakalayacağını, vizyonun en hareketli filmlerinden biri olacağını öngörüyoruz. Herkesi gülmeye, kahkahalarla bir komedi şölenine davet ediyoruz” dedi.

https://youtu.be/RkIaFNsxdZQ

ERZURUM’UN DOĞAL GÜZELLİKLERİ İLK KEZ BEYAZPERDE’DE

4.5 milyon liralık bütçeyle çekilen film Erzurum'da çekilen ilk komedi filmi. Son zamanların en komik filmlerinden biri olan film ile ilgili en farklı detaylardan biri ise filmdeki oyuncuların da yüzde 60’ının Erzurumlu olması.

Başta Erzurum olmak üzere Narman, Tortum, Aziziye gibi ilçelerde çekimleri gerçekleşen, ünlü yönetmen Servet Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı, Burak Bozdağ'ın başrolünde oynadığı filmde, Burcu Binici, Ayhan Taş, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Hacı Ali Konuk, Metin Yıldız, Ferdi Kurtuldu, Orçun Kaptan, Volkan Başaran, Kahraman Sivri, Rüya Coriç, Ömer Duran, Reyhan İlhan yer alıyor.

Ünlü radyocu "Afrikalı Ali" olarak bilinen Ali Şentürk de filmde rol alan ve filme ayrı bir tat katan sürpriz isimlerinden.