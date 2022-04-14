Çankaya’da Pazar Yerlerinin Üstü Kapanıyor!

Vatandaşların rahat ve güvenli alışveriş yapmaları için pazaryerlerini yenileyen Çankaya Belediyesi gerçekleştirdiği düzenlemelerle pazaryerlerini haftanın her günü kullanılabilen yaşam alanlarına dönüştürüyor.
Pazaryerlerini birer sosyal donatı alanı haline getiren Çankaya Belediyesi Keklikpınarı, Mürsel Uluç, Yaşamkent ve Aşıkpaşa pazaryerleri üst kapama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
İlçenin belirli bölgelerinde yer alan 22 pazaryerinde iyileştirme çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi vatandaşların ve pazar esnafının soğuk ve sıcak havadan etkilenmeden alışveriş yapmalarını sağlamak için pazaryerlerinin üstünü kapatıyor.
Pazaryerlerinin sadece alışveriş yapılan yerler dışında da kullanılması için iyileştirme çalışmalarına ağırlık veren Çankaya Belediyesi, bu şekilde haftanın belirli günlerinde kullanılan pazaryerlerinin fonksiyonlarını artırıyor.
VATANDAŞLAR RAHAT EDECEK
Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmaları ve hizmetleri Çankayalılara sorarak gerçekleştiren Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın rahat edeceği, mutlu olacakları hizmetleri yerine getirmeye çaba gösteriyoruz.
Pazaryerlerinde yaptığımız çalışmalar ile vatandaşlarımız rahat ve güven içinde alışverişlerini yapabilecekler. Pazar esnafımız da yaz kış hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmuş olacak” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.