14 Nis 2022 - 10:59- Belediyeler G: 14 Nis 2022 - 11:00

Çankaya’da Pazar Yerlerinin Üstü Kapanıyor!

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Çankaya Belediyesi ilçede yer alan 4 pazaryerinin üstünün kapatılması çalışmalarına devam ediyor. Keklikpınarı, Mürsel Uluç, Aşıkpaşa ve Yaşamkent Pazaryerleri yaz aylarında üstü kapalı pazaryeri olarak yeniden hizmet vermeye başlayacak. 

Çankaya’da Pazar Yerlerinin Üstü Kapanıyor! mask
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Vatandaşların rahat ve güvenli alışveriş yapmaları için pazaryerlerini yenileyen Çankaya Belediyesi gerçekleştirdiği düzenlemelerle pazaryerlerini haftanın her günü kullanılabilen yaşam alanlarına dönüştürüyor. 

Pazaryerlerini birer sosyal donatı alanı haline getiren Çankaya Belediyesi Keklikpınarı, Mürsel Uluç, Yaşamkent ve Aşıkpaşa pazaryerleri üst kapama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 

İlçenin belirli bölgelerinde yer alan 22 pazaryerinde iyileştirme çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi vatandaşların ve pazar esnafının soğuk ve sıcak havadan etkilenmeden alışveriş yapmalarını sağlamak için pazaryerlerinin üstünü kapatıyor. 

Pazaryerlerinin sadece alışveriş yapılan yerler dışında da kullanılması için iyileştirme çalışmalarına ağırlık veren Çankaya Belediyesi, bu şekilde haftanın belirli günlerinde kullanılan pazaryerlerinin fonksiyonlarını artırıyor.  

VATANDAŞLAR RAHAT EDECEK 

Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmaları ve hizmetleri Çankayalılara sorarak gerçekleştiren Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın rahat edeceği, mutlu olacakları hizmetleri yerine getirmeye çaba gösteriyoruz.

Pazaryerlerinde yaptığımız çalışmalar ile vatandaşlarımız rahat ve güven içinde alışverişlerini yapabilecekler. Pazar esnafımız da yaz kış hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmuş olacak” diye konuştu.  

14 Nis 2022 - 10:59 - Belediyeler

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